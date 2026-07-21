Administrația Națională a Drumurilor (AND) a lansat o licitație pentru construcția a peste 5 kilometri de trotuare pietonale în șapte localități din țară. Valoarea estimată a lucrărilor depășește 9,5 milioane de lei, iar proiectul prevede nu doar amenajarea aleilor, ci și lucrări de infrastructură pentru siguranța pietonilor.

Trotuare noi în Briceni, Drochia, Ocnița, Șoldănești, Ialoveni, Nisporeni și UTA Găgăuzia

Administrația Națională a Drumurilor a inițiat procedura de achiziție pentru construcția a 5,2 kilometri de trotuare în mai multe localități din Republica Moldova.

Valoarea totală estimată a contractelor este de 9 565 998 de lei fără TVA, ceea ce înseamnă o investiție de aproximativ 1 840 de lei pentru fiecare metru liniar de trotuar construit.

Proiectul este împărțit în două loturi, care includ lucrări în orașe și sate din șapte raioane.

Cele mai mari lucrări vor fi la Otaci și Drochia

Primul lot, cu o valoare estimată de 6,16 milioane de lei, prevede construcția trotuarelor în:

orașele Briceni și Drochia;

municipiul Otaci;

satul Răspopeni din raionul Șoldănești.

Cele mai extinse sectoare sunt planificate în Otaci, unde urmează să fie amenajat un trotuar cu o lungime de aproximativ 1,5 kilometri, și în Drochia, unde va fi construit un sector de aproape 1,37 kilometri.

Cel de-al doilea lot, estimat la 3,41 milioane de lei, vizează localitățile:

Suruceni din raionul Ialoveni;

Vulcănești din raionul Nisporeni;

municipiul Ceadîr-Lunga.

Proiectul include mai mult decât pavarea trotuarelor

Potrivit documentației tehnice, lucrările vor presupune demolarea porțiunilor deteriorate de asfalt și a bordurilor vechi, efectuarea săpăturilor, evacuarea materialelor rezultate și pregătirea fundației.

Ulterior, constructorii vor instala borduri noi din beton și vor amenaja trotuarele cu dale din beton cu grosimea de 6 centimetri.

De asemenea, proiectul prevede crearea acceselor către instituții publice și amenajarea zonelor verzi din apropierea trotuarelor.

Stație de transport public la Răspopeni și lucrări pentru evacuarea apelor la Ceadîr-Lunga

În unele localități sunt prevăzute și lucrări suplimentare.

La Răspopeni, va fi amenajată o alveolă pentru stația de transport public, inclusiv o platformă asfaltată și lucrări de consolidare a terenului.

În Ceadîr-Lunga, pe lângă reconstrucția trotuarului, vor fi construite și șanțuri pentru evacuarea apelor pluviale.

Ofertele pot fi depuse până în august

Operatorii economici interesați pot depune ofertele până la 11 august 2026, ora 10:00.

După finalizarea procedurii de achiziție și desemnarea câștigătorilor, lucrările urmează să înceapă în localitățile incluse în proiect.