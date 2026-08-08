În primăvară, președintele american Donald Trump prognoza că războiul cu Iranul va dura doar patru săptămâni. Aproape șase luni mai târziu, conflictul continuă, iar una dintre cele mai importante artere ale comerțului mondial cu petrol este în continuare blocată.

Războiul a ajuns la o răspântie, consideră generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al armatei americane, și caută o soluție pentru ieșirea din conflict, au declarat trei surse familiarizate cu problema pentru CNN.

În ultimele săptămâni, generalul lui Trump a discutat cu mai mulți consilieri ai președintelui american despre perspectivele războiului și încearcă să găsească o rezolvare a ostilităților, deoarece opțiunile militare de escaladare aflate pe masă s-ar putea întoarce împotriva SUA, iar forța aeriană singură are puține șanse să atingă obiectivele declarate ale liderului de la Casa Albă.

„Caine caută o cale de ieșire”, a spus fără menajamente una dintre sursele citate de CNN.

Caine nu este singurul care consideră că războiul a ajuns într-un moment dificil. Generalul și-a exprimat îngrijorările cu privire la opțiunile militare și a ridicat problema găsirii unei soluții de dezescaladare în discuțiile cu alți oficiali cheie din administrația Trump, printre care șeful CIA, John Ratcliffe, secretarul de stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance, au precizat două dintre surse.

Generalul de rang înalt din SUA s-a întâlnit recent cu unii dintre acești consilieri-cheie ai lui Trump, care împărtășesc aceeași viziune, pentru a se asigura că sunt pe aceeași lungime de undă înaintea întâlnirilor cu Trump.

„Este modul său de a proteja armata”

Scopul a fost acela de a clarifica limitele și capcanele opțiunilor militare disponibile, inclusiv ale celor care nu implică o invazie terestră, au declarat sursele.

„Cred că este pur și simplu modul său de a proteja armata”, a declarat una dintre surse pentru CNN.

Trump a fost deseori reticent față de desfășurarea de trupe terestre în Iran, sugerând în schimb că este de părere că bombardamentele aeriene îi pot forța pe iranieni să accepte un acord în condițiile impuse de el.

Caine și alți membri ai cabinetului lui Trump consideră, în privat, că acest rezultat este puțin probabil și au căutat, în schimb, să elaboreze alte opțiuni care să se încadreze în parametrii stabiliți chiar de președinte, potrivit mai multor surse familiarizate cu discuțiile recente.

La aproape șase luni de la izbucnirea conflictului, timp în care oficialii americani au susținut în repetate rânduri că Iranul are capacități militare diminuate, chiar decimate, este extrem de semnificativ faptul că cel mai înalt general al lui Trump susține în discuții private că nu există o soluție militară simplă pentru a pune capăt unui război în care președintele american a ales să intre, comentează CNN.

Într-o reacție pentru sursa citată privind informațiile publicate, generalul Dan Caine a declarat: „Nu discutăm despre conversațiile confidențiale ale președintelui Comitetului cu președintele, secretarul de stat sau alți lideri de rang înalt și nici nu comentăm caracterizările anonime, motivate de interese ascunse, ale acestor conversații, făcute de surse care nu au avut acces la ele.”

Generalul Caine, lăudat

Un oficial al Casei Albe a lăudat contribuțiile lui Caine la echipa de securitate națională a lui Trump, declarând pentru CNN: „Generalul Caine este un atu incredibil pentru echipa de securitate națională a președintelui Trump, iar succesul copleșitor al operațiunilor «Epic Fury», «Midnight Hammer» și «Absolute Resolve» vorbește de la sine.”

„Generalul oferă întotdeauna informații precise și imparțiale, precum și o serie de opțiuni comandantului suprem, care, în ultimă instanță, ia decizii pe baza a ceea ce consideră că este cel mai bine pentru securitatea națională a SUA”, a adăugat oficialul.

Departamentul de Stat și CIA au refuzat să comenteze.

Războiul a ajuns într-un punct în care mulți dintre principalii oficiali ai securității naționale ai lui Trump cred ceea ce Caine le-a spus parlamentarilor în timpul unei audieri publice de la sfârșitul lunii trecute că „puterea aeriană are limitele ei”.

Ce calcule se fac pentru o victorie?

La sfârșitul lunii iulie, generalul Caine și alți oficiali americani au fost sceptici în privința un plan de atacuri mai agresive asupra Iranului, temându-se de consecințele unei escaladări, deși Trump era pregătit inițial să aprobe o operațiune „masivă”.

Singurii care se arătau în favoarea acestei escaladări au fost o parte din comandamentul CENTCOM și Israelul.

Astfel, Trump a făcut un pas în spate și a renunțat în final la atacuri după ce aliații din Orientul Mijlociu și-au exprimat teama de ripostele iraniene, în special vizarea infrastructurii lor energetice. Totuși, opțiunea pentru aceste lovituri rămâne deschisă pentru viitor.

Și diminuarea stocurilor americane de muniție de bază a reprezentat, de asemenea, un factor important, conform CNN. Mai multe surse au precizat că această îngrijorare a fost ridicată nu doar de Caine, ci și de oficialii din Golf.

Aceștia din urmă le-au transmis recent reprezentanților administrației Trump că o lipsă de sisteme americane avansate de apărare antiaeriană le-ar putea afecta capacitatea de a se proteja împotriva unei posibile riposte iraniene, în cazul în care Trump decide să escaladeze conflictul.

Caine, prudent cu Trump

Însă, deși Caine și-a exprimat îngrijorările, el a fost atent și la menținerea relației pe care o are cu Trump și a fost atent în modul în care transmite potențialele dezavantaje ale opțiunilor militare atunci când le prezintă direct președintelui, au declarat sursele pentru CNN.

Chiar și înainte de începerea conflictului, Caine și alți lideri militari l-au avertizat pe Trump că o campanie prelungită poate afecta stocurile de arme ale armatei SUA, însă acum oficialii militari de rang înalt consideră că arsenalul este „periculos de scăzut”, a declarat anterior o sursă pentru CNN. Între timp, Trump pare tot mai frustrat de faptul că aceste informații au ajuns să fie publice.

Deficitul de muniții este, de asemenea, unul dintre motivele pentru care Pentagonul și Comandamentul Central al SUA au început recent să reevalueze strategia militară a SUA. Un oficial militar de rang înalt de la CENTCOM a trimis recent un e-mail de tip crowdsourcing în care căuta noi modalități creative și neconvenționale de a pune presiune și pedepsi Iranul, au declarat anterior surse pentru CNN. Acestea au remarcat că a face acest lucru la șase luni după începerea războiului echivalează cu o recunoaștere tacită că lucrurile nu merg bine.

Invazia terestră nu este luată în calcul

Generalul Caine, analiștii și oficialii din administrație consideră că singura cale de a învinge decisiv Iranul ar fi o operațiune majoră cu trupe la sol, însă acest demers riscă să ajungă să fie plătit cu mii de vieți americane.

Deși Pentagonul are pregătite astfel de planuri de intervenție terestră, nimeni din administrația Trump nu susține în prezent o acțiune atât de radicală.

În timp ce Caine și alți oficiali l-au avertizat pe Trump că escaladările militare mai mici pot avea consecințe negative, eforturile se concentrează pe găsirea unei căi de dezescaladare.

Aceasta ar trebui să-i ofere președintelui cel puțin o „victorie simbolică” pe care să o poată prezenta publicului american, fără a bloca o posibilă soluție diplomatică, începând cu un acord pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, scrie hotnews.ro