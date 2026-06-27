Operațiunile de salvare continuă pentru a treia zi consecutiv, după ce două cutremure puternice produse la interval scurt au lovit Venezuela, în care cel puțin 920 de persoane au murit, iar 3.360 au fost răniți.

Echipele de intervenție continuă să caute supraviețuitori prinși sub dărâmături.

Printre cei salvați se numără și un nou-născut, care a fost scos în viață dintre ruine și reunit cu familia sa într-un moment încărcat de emoție, întâmpinat cu aplauze și strigăte de bucurie din partea salvatorilor, transmit BBC și Reuters.

Copilul de doar 18 zile a fost predat în siguranță tatălui său chiar la locul intervenției, moment care a adus o fărâmă de speranță și emoție atât salvatorilor, cât și persoanelor aflate în zonă, scrie hotnews.ro

La aproape o oră și jumătate după salvarea bebelușului, echipele de intervenție au reușit să o scoată de sub dărâmături și pe mama acestuia, au anunțat autoritățile implicate în operațiune.