Un Boeing 737 al companiei Sepehran Airlines s-a întors la Mashhad la scurt timp după decolare, după ce, potrivit relatărilor, o anvelopă s-a desprins, iar aeronava a început să se agite violent. Incidentul a determinat efectuarea unei aterizări de urgență și demararea unei anchete pentru a stabili dacă defectarea anvelopei a avut legătură cu o problemă la motor, relatează news.com.au.

Imagini cu un puternic impact emoțional arată momentul în care avionul Boeing 737 a suferit o defecțiune, provocând prăbușirea parțială a tavanului cabinei, în timp ce pasagerii țipau de frică.

Avionul Boeing 737 al companiei Sepehran Airlines zbura marți de la Aeroportul Internațional Mashhad Nejad (MHD) către Aeroportul Internațional Kermanshah (KSH) din Iran, când a suferit o defecțiune mecanică.

Acesta a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență înapoi la Mashhad, după ce, potrivit relatărilor, un pneu de la trenul de aterizare a explodat.

Imaginile filmate de un pasager din interiorul avionului și distribuite pe Reddit arată aeronava tremurând violent înainte ca o porțiune din tavanul cabinei să cadă peste pasagerii îngroziți.

S-au auzit țipete și rugăciuni după ce panourile de tavan au căzut peste pasagerii așezați pe scaune, lăsând la vedere porțiuni din structura internă a aeronavei. Nu au fost raportați răniți în urma incidentului, iar odată ce aeronava s-a oprit complet, toți pasagerii și membrii echipajului au fost evacuați în siguranță.

Pasagerii au fost apoi transferați pe un alt zbor către Kermanshah.

The Indian Express a relatat că se crede că explozia anvelopei a avut loc la decolare; acest lucru nu a fost încă confirmat. Pista aeroportului din Mashhad a fost închisă temporar pentru evaluare, fiind redeschisă mai târziu în cursul aceleiași zile.

Pe 25 august, un Boeing 737-500 al companiei Sepehran, care opera un zbor de la Teheran la Mashhad, cu 127 de persoane la bord, a ieșit de pe pistă după aterizare și s-a oprit cu trenul de aterizare din față prăbușit, potrivit ziarului Indian Express. Nicio persoană nu a fost rănită.

Organizația Aviației Civile din Iran a deschis o anchetă.

Iranul se confruntă cu dificultăți în procurarea pieselor de schimb și a serviciilor de întreținere, pe fondul sancțiunilor stricte impuse de SUA de zeci de ani, relatează digi24.ro.