Momente de groază la un priveghi în Guatemala. O adolescentă de 15 ani s-ar fi ridicat din sicriu, în timp ce toată familia o plângea, crezând-o moartă.

Presa locală scrie că fetei i s-a făcut rău și tatăl ei a plecat cu ea la spital. Pe drum și-a pierdut cunoștința și toți au crezut că a murit și s-au întors acasă cu ea, unde au început pregătirile pentru înmormântare.

După aproape opt ore, fata și-a revenit. Adolescenta a ajuns într-un final la spital pentru investigații medicale. Poliția și Protecția Copilului au deschis o anchetă și verifică dacă părinții au fost neglijenți.