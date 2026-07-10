Momente de panică pe aeroportul din insula grecească Zakynthos.

Un avion de vânătoare F-16 al forțelor aeriene elene a aterizat de urgență și a luat foc. Incidentul s-a produs în timpul unui zbor de antrenament, după ce pilotul a raportat o defecțiune tehnică.

Potrivit autorităților, aeronava a reușit să ajungă pe pistă, însă fără a-și putea coborî trenul de aterizare. Pilotul a supraviețuit, iar pompierii au stins rapid flăcările.

Aeroportul a fost închis timp de câteva ore, până când traficul aerian a putut fi reluat în siguranță.