Presa americană acuză probleme grave la bordul portavionului USS Abraham Lincoln, mobilizat în Orientul Mijlociu pentru războiului cu Iranul. Marinarii de la bord n-au mai fost acasă din noiembrie, anul trecut, și n-au mai pășit pe uscat de peste 200 de zile. Se confruntă în plus cu o penurie de alimente și produse de igienă, iar moralul le e tot mai scăzut. Un marinar chiar s-a aruncat de la bord și a fost salvat.

Portavionul USS Abraham Lincoln a părăsit California în noiembrie 2025, pentru o misiune în Marea Chinei de Sud care ar fi trebuit să se încheie în mai. Însă nava a fost redirecționată către Orientul Mijlociu, în februarie, înainte ca Statele Unite și Israelul să declanșeze războiul împotriva Iranului. Cei cinci mii de militari și pușcași marini nu doar că nu s-au putut întoarce acasă. Dar, de peste 200 de zile, nici măcar n-au mai călcat pe pământ.

Randall STONE, MARINAR DE LA BORDUL PORTAVIONULUI: „Moralul este scăzut pentru că nu am ajuns într-un port de aproximativ șapte luni. Adică, eu nu am coborât de pe navă deloc în anul 2026.”

Într-o vizită la bord, de luna trecută, o jurnalistă a postului CNN a discutat cu câțiva dintre marinari.

Avery WINGER, MARINAR DE LA BORDUL PORTAVIONULUI: „Mi-e dor de familia mea și sunt pregătită să mă întorc acasă.”

Joe CAPSTAFF, LOCOTENENT-COMANDOR: „Este greu. Primul meu copil s-a născut în februarie, așa că sunt foarte nerăbdător să ajung acasă și să-l cunosc.”

Potrivit presei americane, situația e atât de disperată încât mai mulți militari au încercat să se arunce în apă. Unul chiar a reușit și a fost salvat în scurt timp și supus unor controale medicale.Problemele emoționale ale militarilor de la bord sunt alimentate, potrivit unor relatări din presa americană, și de penuria de alimente și de produse de primă necesitate, precum săpunul și pasta de dinți. Șeful Pentagonului insistă că la bord nu sunt raportate probleme.

Pete HEGSETH, SECRETARUL AMERICAN AL APĂRĂRII: „Informațiile au fost complet denaturate. Noi ne asigurăm că fiecare fiecare vas, fiecare echipaj, fiecare căpitan primește tot ce noi îi putem oferi oricând are nevoie.”

Pamela BROWN, CORESCPONDENT CNN: „Într-un comunicat transmis CNN, Marina Statelor Unite a precizat: „Nu am observat o creștere a gândurilor suicidare sau a tentativelor de sinucidere la bordul navei. Marina mai spune că echipajul portavionului are acces la consilieri, capelani, personal medical și chiar un câine de terapie pe care l-am întâlnit și care se numește Captain Fathom. Politicienii democrați au solicitat realizarea unor inspecții la bordul portavionului.”

Mike LEVIN, CONGRESMAN DEMOCRAT: „Nu mă aștept ca portavioanele noastre să fie un hotel de lux. Totuși, capacitatea de luptă și pregătire nu înseamnă doar că militarii au la dispoziție echipamentele de care au nevoie, ci și că beneficiază de o calitate a vieții elementară.”

Pentagonul a anunțat că un alt portavion - USS George Washington- care se afla în largul Vietnamului a pornit deja nava Lincoln în Marea Arabiei, ca s-o înlocuiască. Nu e clar însă când va avea loc această schimbare.