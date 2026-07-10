Deși suntem în toiul verii, în Danemarca este o adevărată invazie de persoane costumate în Moș Crăciun. Zilele acestea, acolo are loc un Congres internațional al acestor bătrâneilor plini de daruri. Pe străzi răsună colinde și clasicele hohote de râs ale bărboșilor cu haine roșii.

Zeci persoane deghizate în Moș Crăciun, Doamne Crăciun și elfi de pe toate continentele s-au adunat în orașul Aalborg din Danemarca să facă planuri pentru sărbătorile de iarnă.



Paradise YAMAMOTO, MOȘ CRĂCIUN DIN JAPONIA: „Toată lumea e prietenă cu toată lumea. Ho, ho, ho!”

Congresul are un program ambițios.

Timp de 4 zile, simpaticii bătrâni defilează pe străzile orașului și participă la concursuri amuzante de mâncat turtă dulce, împachetat cadouri ori modelat baloane.

Organizatorii spun că întâlnirea este și o ocazie pentru ca participanții să învețe unii de la alții, să-și perfecționeze costumele și, bineînțeles, celebrele bărbi albe.



Peter GISLUND, ORGANIZATOR: „Tot timpul stau la vorbă și povestesc lucruri de genul: „eu fac asta cu copiii, eu îmi aranjez barba așa, uneori îmi pun puțin sclipici în barbă”. Asta e partea frumoasă când te întâlnești cu Moși Crăciun din toată lumea. Soția mi-a zis că e prea devreme să venim aici, dar reacția copiilor a fost: „Ura, Moș Crăciun a ajuns deja!”



Congresul internațional al lui Moș Crăciun a fost organizat pentru prima dată în 1957.

Gândit inițial ca o atracție pentru copii, evenimentul a devenit în timp un loc de întâlnire pentru cei care intră în pielea personajului cu barbă albă în perioada sărbătorilor de iarnă.



Simon BRØNS, ORGANIZATOR: „Crăciunul nu este doar într-o anumită perioadă din an. Este o senzație pe care o simți în toți porii. Așa că, dacă vrei, poți să sărbătorești Crăciunul tot anul, poți să-ți pui o căciulă de Moș Crăciun vara sau de Crăciun sau oricând dorești."



După toate discuțiile, Moșii internaționali au ieșit pe străzi, unde au fost asteptați de copiii dornici de o avanpremieră a sărbătorilor. Așa că personajele zilei s-au pus pe cântat colinde și pe împărțit cadouri.