Ministerul rus de Externe îl acuză pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că ar încerca să provoace o confruntare între Rusia și NATO, după atacurile recente cu drone asupra unor nave rusești în Libia și în Golful Finlandei. Acuzațiile au fost lansate joi de purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, care susține că Ucraina încearcă să extindă conflictul dincolo de teritoriul său.

„Prin acțiunile sale, liderul de la Kiev urmărește în mod deliberat să provoace o confruntare între Rusia și țările NATO, pentru a declanșa o escaladare de necontrolat a conflictului și pentru a îndepărta iremediabil dialogul de pace”, a declarat Maria Zaharova, într-o conferință de presă.

Reprezentanta Ministerului rus de Externe a făcut referire la două atacuri recente asupra unor nave rusești. Potrivit acesteia, pe 22 noiembrie, corveta marinei ruse Merkurii și cargoul MV Angara ar fi fost atacate de drone în portul libian Benghazi.

Zaharova a susținut că președintele ucrainean ar fi recunoscut public implicarea serviciilor speciale ale Ucrainei în operațiune, pe care Moscova o califică drept act de terorism.

Volodimir Zelenski a confirmat anterior atacul și a declarat că operațiunea a fost realizată cu șapte drone navale de producție ucraineană. Potrivit liderului de la Kiev, corveta Merkurii s-a scufundat, iar la bordul acesteia se afla și un elicopter militar Ka-27, care a fost distrus.

„Este una dintre cele mai noi nave ale lor, a intrat în serviciu în 2023, în timpul războiului pe scară largă”, a afirmat Zelenski.

Președintele ucrainean a mai declarat că un alt obiectiv al operațiunii a fost cargoul MV Angara, despre care susține că era folosit de Rusia pentru transportul armamentului. Zelenski a afirmat că operațiunea și-a atins scopul.

Moscova invocă și atacul asupra navei Sparta II

În aceeași conferință de presă, Maria Zaharova a făcut referire și la atacul cu drone asupra navei rusești Sparta II, produs sâmbătă în Golful Finlandei. Aceasta a citat declarații ale comandamentului militar finlandez, care ar fi sugerat că Ucraina ar putea avea legătură cu incidentul.

Nava, care se îndrepta spre exclava rusă Kaliningrad, a fost lovită de drone, iar la bord a izbucnit un incendiu. Marți, Volodimir Zelenski a confirmat implicarea Ucrainei în atac și a declarat că Sparta II reprezenta o țintă legitimă, întrucât ar fi transportat armament.

Anterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că autoritățile ruse au luat act de afirmațiile liderului ucrainean privind operațiunea din Libia.

Este pentru prima dată când Ministerul rus de Externe comentează public atacul asupra navei din portul libian și posibilele consecințe ale acestuia asupra negocierilor de pace, transmite Digi24.