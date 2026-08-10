Rusia își extinde propria versiune a sistemului de internet prin satelit Starlink mai repede decât era preconizat și intenționează să aibă aproape 300 de sateliți pe orbită până în 2027, potrivit unui oficial al serviciilor ucrainene de informații, citat luni de agenția de presă Reuters.

Rețeaua Starlink a companiei americane SpaceX, care funcționează în Ucraina, dar nu și în Rusia, a oferit Kievului un avantaj major în operațiunile cu drone și în comunicațiile de pe câmpul de luptă.

Forțele ruse foloseau în Ucraina terminale Starlink de pe piața „gri” până când Kievul a reușit să convingă compania SpaceX să le dezactiveze la începutul acestui an, unul dintre numeroșii factori care au început să schimbe balanța pe câmpul de luptă în favoarea Ucrainei, transmite hotnews.ro.

Într-un interviu acordat publicației de știri RBC-Ucraina, generalul-maior Vadim Skibițki a afirmat că Rusia are în prezent 16 sateliți în sistemul său Rassvet.

„Au început deja să-l lanseze mult mai repede decât era planificat inițial”, a spus Skibițki, care este șeful adjunct al serviciului de informații militare GUR al Ucrainei.

Sistemul poate funcționa în prezent doar intermitent, atunci când unul dintre sateliți trece peste teritoriul ucrainean, a precizat el. Cu toate acestea, Rusia intenționează să creeze „o constelație” de 292 de sateliți până în 2027 și de 924 până în 2035, a adăugat el.

„Odată ce Rusia va desfășura o constelație completă de sateliți, sistemul va funcționa ca Starlink. Deja au loc discuții privind modalitățile de contracarare a acestuia”, a adăugat Skibițki.

Capacitate sporită pentru rachete

Rusia continuă să bombardeze Ucraina cu o serie de rachete supersonice și balistice, în contextul în care Kievul și-a epuizat stocul de rachete de interceptare.

Skibițki a afirmat că Moscova și-a îndeplinit deja obiectivele anuale de producție pentru rachetele „Zircon” și „Oniks” în primele șapte luni ale anului și că depășește cu 10% până la 20% obiectivele de producție de rachete stabilite pentru 2026.

El a mai susținut că industria rusească de rachete balistice, aflată în plină dezvoltare, alături de facilitățile de producție a dronelor, a devenit o țintă prioritară pentru campania de rachete a Rusiei.

Skibițki a adăugat că stocul Rusiei de rachete balistice „Iskander-M”, pilonul principal al atacurilor sale supersonice, era estimat la aproximativ 130 de unități, dintre care 65 noi au fost fabricate în luna iulie.