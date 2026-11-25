Moscova își consolidează infrastructura militară de-a lungul frontierei cu Finlanda. Rusia a început o reconstrucție de amploare a garnizoanei militare din Kamenka, situată la doar 60 de kilometri de frontiera cu Finlanda, ca parte a unei expansiuni militare mai ample în apropierea flancului nordic al NATO, a relatat postul public finlandez Yle.

Potrivit Yle, lucrările de construcție sunt în curs și la o garnizoană învecinată, iar extinderea infrastructurii militare ruse cuprinde și alte amplasamente din Carelia.

Imaginile din satelit obținute de Yle arată lucrări ample de demolare și construcție între septembrie 2025 și septembrie 2026. Amploarea reconstrucției nu fusese raportată public până atunci nici în Rusia, nici în Occident.

Situată pe Istmul Karelian, pe un teritoriu care a aparținut odinioară Finlandei, Kamenka găzduiește ceea ce Yle descrie ca fiind cea mai puternică formațiune a forțelor terestre ruse orientată spre Finlanda - Divizia 69 de pușcași motorizați.

Încă de la sfârșitul anilor 1990, garnizoana găzduia o brigadă de aproximativ 4.400 de soldați. Se preconizează că divizia care o va înlocui va ajunge să numere până la 11.000 de membri, deși formațiunea este încă în curs de constituire.

Personalul militar din cadrul diviziei luptă deja în Ucraina, inclusiv în regiunea Harkov.

Expansiune militară pe termen lung

Reconstrucția depășește limitele instalațiilor militare. Potrivit agenției de știri ruse Interfax, compania energetică de stat Gazprom a conectat în această toamnă la rețeaua de gaze naturale 22 de blocuri de locuințe cu aproximativ 1.600 de apartamente.

Locuințele sunt destinate familiilor militarilor din Kamenka, unde trăiesc în prezent aproximativ 8.000 de persoane în garnizoană și în zona rezidențială aferentă.

Yle a documentat anterior și proiecte de construcții militare în Petrozavodsk și în împrejurimile acestuia, capitala Republicii Karelia din Rusia.

Rusia a reînființat Districtul Militar Leningrad în 2024, după ce a anunțat planuri de consolidare a prezenței sale militare în apropierea țărilor nordice, ca răspuns la aderarea Finlandei și a Suediei la NATO.

La începutul lunii noiembrie, ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen, a respins cererile rusești de a reduce prezența NATO pe flancul său estic, afirmând că astfel de chestiuni nu sunt supuse negocierii, relatează digi24.ro







