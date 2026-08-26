Directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut marți o vizită neanunțată de aproximativ patru ore la Moscova, în contextul în care serviciile americane de informații au detectat pregătiri ale Rusiei pentru o posibilă mobilizare militară și indicii că Moscova ar putea testa reziliența NATO, relatează Wall Street Journal. Kremlinul susține că Ratcliffe a avut contacte cu serviciile ruse de securitate, dar neagă că acesta s-ar fi întâlnit cu Vladimir Putin.

„Ar putea fi ceva de genul: „Știm ce ai de gând să faci și ar fi bine să nu o faci”, a declarat Beth Sanner, fostă directoare adjunctă a serviciilor naționale de informații. „Ar putea fi vorba și despre un armistițiu în Iran și despre implicarea unei alte părți în discuție”, a adăugat ea, menționând că Ratcliffe ar putea aborda și sprijinul acordat de Kremlin Iranului în urma noii campanii de sancțiuni a SUA împotriva regimului.

Vizita directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova are legătură cu „contactele dintre agențiile de informații”, a declarat secretarul de presă al președinției ruse, Dmitri Peskov, pentru The Washington Post. Acesta a refuzat să ofere detalii suplimentare, notează site-ul rusesc Kommersant.

Se pare că aceasta este prima călătorie - despre care se ştie - a lui Ratcliffe în Rusia în calitate de director al CIA, deşi el a menţinut contactul cu omologii săi din serviciile de informaţii ruse.

Rolul CIA în războiul ruso-ucrainean

CIA a jucat, de asemenea, un rol în recentele schimburi de deţinuţi dintre SUA şi Rusia, inclusiv în eliberarea, în aprilie 2025, a Kseniei Karelina, care deţine dublă cetăţenie americană şi rusă, al cărei caz a fost negociat personal de Ratcliffe.

Agenţia a fost implicată şi în schimbul de deţinuţi din 2024, care a asigurat eliberarea reporterului de la „The Wall Street Journal”, Evan Gershkovich, şi a veteranului din Marina Militară, Paul Whelan.

Fostul director al CIA, William Burns, s-a deplasat şi el la Moscova în noiembrie 2021, când s-a întâlnit cu înalţi oficiali ruşi şi a discutat direct cu preşedintele Vladimir Putin pentru a-l avertiza în privinţa invadării Ucrainei.

Vizita lui Ratcliffe are loc într-un moment în care negocierile de pace cu Ucraina, mediate de SUA, rămân în mare parte în impas, părţile fiind încă departe una de cealaltă în privinţa problemelor esenţiale.

SUA au cerut Ucrainei să nu lanseze atacuri în anumite zone din Rusia

Săptămâna trecută, SUA au solicitat Ucrainei să nu lanseze atacuri aeriene în zona Moscovei, a Sankt Petersburgului şi a unor teritorii din nordul Rusiei luni, marţi şi miercuri în această săptămână, deoarece un avion care transporta un înalt oficial american urma să zboare către capitala Rusiei, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu această chestiune.

Sursa a refuzat să ofere informaţii suplimentare. ⁠„Financial Times” a fost primul care a relatat despre mesajul transmis de SUA către Ucraina.

Luni, SUA au avertizat ţările să întrerupă relaţiile comerciale cu Iranul, sub ameninţarea unor sancţiuni secundare, o măsură menită să intensifice presiunea economică asupra Teheranului pentru a pune capăt războiului SUA-Israel împotriva Iranului, declanşat în februarie.

SUA nu au ambasador în Rusia, care menţine un parteneriat strategic strâns cu Iranul, implicând legături militare, economice şi diplomatice extinse. Teheranul a furnizat Moscovei drone pentru războiul său împotriva Ucrainei. În martie, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că a furnizat Iranului propria sa versiune a acelor drone.

O evaluare a serviciilor de informaţii ucrainene, relatată de Reuters în aprilie, a arătat că Rusia a ajutat Iranul cu imagini din satelit pentru a viza instalaţiile americane din Orientul Mijlociu. Moscova neagă că ar fi oferit o astfel de asistenţă şi a declarat că este gata să contribuie la soluţionarea conflictului dintre SUA şi Iran, transmite știrileprotv.ro.

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