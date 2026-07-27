Muntele Olimp și plajele pe care a avut loc Debarcarea în Normandia au fost înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO. Desemnările au fost anunțate ieri, în cadrul unei reuniuni a agenției ONU, care are loc în Coreea de Sud.

Cu o altitudine de 2.918 metri și ridicându-se aproape de la nivelul mării, muntele Olimp era considerat tronul lui Zeus - regele zeilor - și adăpostește totodată o biodiversitate bogată.

Desemnarea acordată Franței acoperă toate cele cinci plaje din Normandia, unde peste 150 de mii de militari aliați au debarcat, la 6 iunie 1944. Operațiunea a jucat un rol central, în campania de eliberare a Europei Occidentale de sub ocupația nazistă, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.