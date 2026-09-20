NATO dispune de trei planuri de apărare pentru flancul estic, concepute pentru diferite scenarii de escaladare în regiune, inclusiv în cazul unui atac direct, a declarat amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al Alianței.

Oficialul NATO a explicat că Alianța a stabilit din timp acțiunile, deplasările și răspunsurile necesare pentru eventuale situații de criză pe flancul estic.

„Avem planuri pentru flancul estic – mai exact, trei planuri – pentru a fi pregătiți în cazul în care ar avea loc o escaladare în acea zonă”, a declarat Dragone.

Potrivit acestuia, planurile NATO acoperă o gamă largă de scenarii, de la o criză limitată sau o intervenție pe teritoriul unui stat aliat până la activarea Articolului 5 al Tratatului NATO.

„Planurile sunt gata, structura este gata, iar soldații, sistemele și armamentul sunt gata. În cazul unui atac, știm ce avem de făcut”, a spus amiralul.

Articolul 5, în cazul unui atac direct

Dragone a precizat că atacurile hibride nu duc automat la activarea Articolului 5, întrucât acestea se situează, de regulă, sub pragul unui atac armat direct.

În schimb, în cazul unui atac direct asupra teritoriului unui stat NATO, Alianța ar răspunde în baza mecanismului de apărare colectivă.

„Un atac direct nu se află pe agenda noastră în sensul în care ne-am pregăti pentru asta, dar, în cazul unui atac direct, Articolul 5 ar fi invocat imediat”, a declarat el.

NATO își consolidează capacitățile militare

Președintele Comitetului Militar al NATO a recunoscut că stocurile de muniție reprezintă o problemă în eventualitatea unui conflict prelungit, în special în contextul consumului ridicat de muniție în războiul din Ucraina.

Alianța încurajează industria de apărare să-și majoreze capacitatea de producție și să renunțe la nivelurile specifice perioadei de pace. Dragone a subliniat că aliații au decis să aloce mai multe fonduri pentru apărare, iar capacitățile de producție trebuie accelerate.

În paralel, NATO își consolidează apărarea împotriva dronelor și alte capabilități pe flancul estic.

Putin susține că Rusia vrea relații bune cu Europa

Declarațiile oficialului NATO vin în aceeași perioadă în care președintele rus Vladimir Putin a afirmat că Moscova este pregătită să reia cooperarea și să restabilească relațiile diplomatice cu vecinii europeni.

Putin a susținut că Rusia nu are intenții ostile față de Europa, dar a criticat în același timp extinderea prezenței NATO și discursul unor lideri europeni privind pregătirea pentru un eventual conflict cu Rusia.