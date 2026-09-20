NATO are trei planuri pentru apărarea flancului estic și aproximativ 4 mii de pagini de scenarii și măsuri pentru situații care pornesc de la o criză minoră și pot ajunge până la un atac direct. Anunțul președintelui Comitetului Militar al NATO vine într-un moment în care statele europene se confruntă tot mai des cu atacuri hibride, de la sabotaje și incendieri până la incidente cu drone. Mai multe țări investighează posibile acțiuni îndreptate împotriva unor fabrici de armament, depozite și infrastructuri importante.

NATO spune că nu așteaptă ca un eventual atac să o găsească nepregătită. Alianța are deja planurile pentru flancul estic, iar acestea stabilesc inclusiv acțiunile, deplasările trupelor și modul de reacție în funcție de gravitatea situației.

Giuseppe CAVO DRAGONE, PREȘEDINTELE COMITETULUI MILITAR AL NATO: „Avem trei planuri pentru flancul estic, avem 4.000 de pagini de planuri pentru flancul estic. Acestea pornesc de la o criză minimă până la Articolul 5. Alianța este pregătită, structura este pregătită, soldații, sistemele și armele sunt pregătite.”

Pentru NATO, amenințarea nu înseamnă însă doar un atac militar clasic. În ultimele luni, Europa a înregistrat o serie de incidente considerate posibile acțiuni de război hibrid. Unele au vizat obiective militare sau companii care produc echipamente pentru Ucraina. În cadrul conferinței de la Copenhaga, un jurnalist l-a întrebat pe șeful Comitetului Militar al NATO despre atacurile asupra unor fabrici de apărare din Bulgaria și Estonia și asupra unor depozite din Polonia.

Giuseppe CAVO DRAGONE, PREȘEDINTELE COMITETULUI MILITAR AL NATO: „Putem considera asta ceva de natură criminală. Dar ar putea fi și război hibrid. Serviciile de informații lucrează, nu știm câte evenimente am reușit să prevenim înainte să se producă.”

Autoritățile europene investighează în mai multe cazuri posibile legături cu Rusia, însă atribuirea nu este definitivă pentru toate incidentele. Unele atacuri și tentative de sabotaj rămân anchetate. În Slovacia, de exemplu, poliția a dejucat o tentativă de incendiere la o fabrică de drone. În Estonia au fost investigate incendii la companii din industria de apărare, iar în Polonia au fost raportate incendieri la obiective legate de producția de drone și apărare. Pe lângă sabotaje, o altă problemă care pune presiune pe țările de pe flancul estic este reprezentată de drone.

Giuseppe CAVO DRAGONE, PREȘEDINTELE COMITETULUI MILITAR AL NATO: „Drone Edge este o investiție de 50 de miliarde, este o prioritate de top. Există și alte activități de contracarare a dronelor pe flancul estic, deja sunt pe teren. Vorbim despre apărare aeriană, drone și capacități antidronă.”

În România, de la începutul anului, Ministerul Apărării a raportat 27 de pătrunderi neautorizate ale dronelor în spațiul național, iar în 37 de cazuri au fost identificate sau ridicate drone ori fragmente de drone. În Republica Moldova, datele indică cel puțin 17 incursiuni ale dronelor. Astfel de incidente au fost, de asemenea, în Bulgaria, Letonia, Lituania și Estonia.

Giuseppe CAVO DRAGONE, PREȘEDINTELE COMITETULUI MILITAR AL NATO: „Trebuie să transmitem mesajul că fiecare parte, fiecare centimetru al teritoriului nostru nu poate fi atacat. Iar în cazul acțiunilor hibride, nu există o activare automată a Articolului 5, pentru că acestea, de regulă, rămân sub acest prag.”

În timp ce NATO își consolidează apărarea pe flancul estic, Vladimir Putin susține că pregătirile militare ale europenilor ar arăta că NATO intenționează să atace Rusia. Kremlinul prezintă extinderea capacităților militare și planurile de apărare ale alianței drept o amenințare la adresa Moscovei.

Vladimir PUTIN, PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI RUSE: „Bazele pentru dezvoltarea și producția în serie a sistemelor moderne de armament și a tehnicii militare pentru dotarea armatei noastre și a altor structuri de forță, astfel încât acestea să fie pregătite să răspundă rapid și eficient unor eventuale amenințări externe. Unii lideri europeni declară deschis că se pregătesc pentru un război cu Rusia.”

Rusia respinge însă orice acuzație privind atacurile hibride, sabotajele sau incidentele cu drone din Europa. Oficialii ruși susțin că Moscova nu are legătură cu aceste acțiuni și acuză, la rândul lor, statele europene că folosesc incidentele pentru a justifica majorarea cheltuielilor militare și întărirea flancului estic.