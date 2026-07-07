Unsprezece state aliate NATO au anunțat, marți, în cadrul Forumului Industriei de Apărare organizat la summitul NATO de la Ankara, achiziția în comun a aeronavelor Saab GlobalEye, care vor deveni noul sistem de avertizare și control aerian AWACS.

Decizia reprezintă un pas important în modernizarea capacităților NATO de supraveghere aeriană și avertizare timpurie, prin înlocuirea unei părți din flota învechită de aeronave Boeing E-3.

Sistemul GlobalEye oferă capacități avansate de supraveghere în mai multe domenii – aerian, terestru și maritim – de pe o singură platformă. Acesta poate detecta și urmări amenințări complexe, inclusiv roiuri de drone, rachete balistice și rachete de croazieră, contribuind la îmbunătățirea conștientizării situaționale și la sprijinirea operațiunilor NATO, potrivit unui comunicat transmis marți de reprezentanții NATO.

Proiectul este prezentat drept un exemplu de cooperare industrială transatlantică, în care industria europeană și cea canadiană au un rol principal, cu contribuții importante din partea companiilor americane.

În paralel, alte opt state membre NATO au lansat un proiect comun pentru dezvoltarea unor capacități naționale de avertizare aeriană timpurie, adaptate propriilor cerințe de apărare.

Noul sistem AWACS face parte dintr-o serie de proiecte privind dezvoltarea capabilităților militare și a industriei de apărare, anunțate în cadrul summitului NATO de la Ankara, care urmăresc consolidarea capacităților de descurajare și apărare ale Alianței.

Cele 11 state participante la acest program sunt Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Norvegia, România și Suedia, transmite știrileprotv.ro.