NATO salută acordul anunțat de Statele Unite, Danemarca și Groenlanda privind securitatea teritoriului arctic și consideră că noua înțelegere va contribui la consolidarea securității, stabilității și cooperării în regiune. Acordul a fost anunțat vineri de președintele american Donald Trump, iar detaliile urmează să fie formalizate săptămâna viitoare, la New York.

„Salutăm anunțul că în curând va fi semnat un acord de Statele Unite, Danemarca și Groenlanda. NATO va continua să își facă partea sa de responsabilitate pentru a consolida securitatea în regiunea arctică”, a declarat un purtător de cuvânt al Alianței Nord-Atlantice, potrivit Reuters.

SUA vor o prezență militară sporită în Groenlanda

Donald Trump a anunțat că Statele Unite au ajuns la o înțelegere cu Danemarca și Groenlanda care le oferă americanilor control permanent asupra securității teritoriului și drepturi de acces, staționare și survol.

Potrivit informațiilor prezentate de Reuters, acordul ar urma să împiedice statele din afara NATO să construiască baze militare în Groenlanda și să limiteze investițiile sensibile ale unor țări considerate adversare ale Washingtonului. Înțelegerea ar urma să rămână în vigoare chiar și în eventualitatea în care Groenlanda și-ar dobândi independența.

Trump a mai anunțat că Statele Unite vor începe imediat procesul de dezvoltare a unei prezențe militare importante în Groenlanda. Teritoriul găzduiește deja o bază americană Space Force în nord-vestul insulei.

Acordul vine după luni de tensiuni

Înțelegerea reprezintă o evoluție importantă după luni de tensiuni între Washington și Copenhaga. Trump a insistat în acest an asupra interesului Statelor Unite pentru controlul Groenlandei, argumentând că teritoriul are o importanță strategică pentru securitatea americană.

Premierul danez Mette Frederiksen declara la începutul acestei săptămâni că speră într-o soluție pașnică în disputa privind Arctica și Groenlanda.

Groenlanda este un teritoriu autonom al Danemarcei, iar statutul său și aspirațiile pentru independență rămân subiecte sensibile în negocierile privind viitorul insulei. Potrivit Reuters, liderii danez și groenlandez au prezentat acordul drept unul care contribuie la securitatea Arcticii și Atlanticului de Nord.

Importanța strategică a regiunii este în creștere. Pe 14 septembrie, 12 state membre ale Uniunii Europene, printre care România, Danemarca, Franța și Germania, au cerut o implicare mai strategică și mai activă a UE în Arctica, invocând schimbările geopolitice din regiune, transmite Digi24.ro.