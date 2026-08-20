Imagini surprinse din satelit ar arăta avarii grave la fregata „Amiral Makarov”, nava-amiral a Flotei ruse a Mării Negre, în urma atacului efectuat de Ucraina pe 12 august asupra bazei navale Novorossiisk din regiunea Krasnodar, relatează The Kyiv Independent și The Moscow Times.

Evaluarea pagubelor nu a fost confirmată oficial și se bazează pe imagini din satelit și pe analize OSINT (din informații din surse deschise). Cu toate acestea, mai multe surse militare ruse și ucrainene au relatat despre pagube semnificative la navă și la o altă fregată rusă, „Amiral Essen”.

Potrivit canalului rusesc de Telegram „Military Informant”, imaginile satelitare arată o gaură vizibilă în partea din prova a punții superioare a navei „Amiral Makarov”, în stânga lansatoarelor pentru rachete de croazieră Kalibr.

Canalul susține de asemenea că stația de comunicații prin satelit Centaur-NM1 și radarul de detecție Pozitiv-M1.2, amplasate pe suprastructura din apropierea pupei, au fost avariate.

Canalul ucrainean „Krymsky Veter” a relatat că lovitura a vizat zona sistemului de lansare verticală al navei, declanșând o presupusă explozie internă care a distrus celulele de lansare UKSK 3S14, transmite hotnews.ro.

Imagini din satelit/ kyivpost.com

Publicația ucraineană „Militarnyi”, citând materiale OSINT, a analizat, de asemenea imaginile satelitare ale bazei navale din Novorossiisk.

Potrivit analiștilor, prova navei a fost lovită, iar puntea a fost deformată. Aceștia au afirmat că modulul universal de lansare navală UKSK 3S14, cu opt celule, conceput pentru lansarea rachetelor de croazieră Kalibr, a fost distrus. De asemenea, ar fi fost avariat sistemul de informații de luptă și control Trebovanie-M.

„Amiral Makarov” a devenit nava-amiral a Flotei ruse din Marea Neagră după ce Ucraina a scufundat crucișătorul purtător de rachete „Moskva”, în urma unui atac cu rachete lansat pe 14 aprilie 2022.

Fregata a fost folosită de Rusia pentru a lansa atacuri împotriva Ucrainei încă de la începutul invaziei pe scară largă în februarie 2022.

Fregata „Amiral Essen” ar fi fost, de asemenea, avariată

Aceleași surse ucrainene și ruse au relatat despre pagube semnificative la „Amiral Essen”, o altă fregată din clasa „Burevestnik, Proiect 11356R”.

Interpretarea imaginilor din satelit sugerează avarii grave în zona provei navei, inclusiv deteriorarea punții și a modulului de lansare cu opt celule UKSK 3S14.

Și sistemul de informații de luptă și control Trebovanie-M ar fi fost scos din funcțiune. În plus, analiștii au afirmat că antenele radarului de supraveghere 3Ts-25E, sistemul de război electronic TK-25 și domul de comunicații prin satelit Centaur al navei au fost distruse.

Canalul „Krymsky Veter” a susținut că ambele fregate și-au „pierdut complet capacitatea de lovire și capacitatea de control al luptei” și că vor fi scoase din serviciu pentru cel puțin un an.

„Military Informant” a afirmat, în mod similar, că navele vor necesita „reparații îndelungate în docuri”, susținând că atacul ar putea lăsa flota rusă din Marea Neagră fără două fregate moderne capabile să lanseze, împreună, 16 rachete de croazieră.

Totuși, aceste evaluări nu au fost confirmate independent, iar amploarea exactă a pagubelor rămâne să fie verificată în continuare.

Atacul Ucrainei asupra bazei navale din Novorossiisk

Forțele de Apărare ale Ucrainei afirmă că au lovit patru nave de război ruse în timpul unei operațiuni desfășurate în cursul nopții de 12 august asupra bazei navale din Novorossiisk. Statul Major General și Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au confirmat că loviturile au făcut parte dintr-o operațiune comună.

Informațiile preliminare indicau faptul că atacul a provocat diferite niveluri de avarii la navele „Amiral Makarov” și „Amiral Essen”, precum și la nava mică purtătoare de rachete „Buyan-M” și la nava de patrulare din „Vasili Bîkov”.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a lovit baza navală Novorossiisk folosind drone „Palianytsia” produse pe plan intern și rachete „Neptun”. Baza este situată la Marea Neagră, la peste 300 de kilometri de linia frontului.

Zelenski a descris atacul drept o „operațiune unică”.

Autoritățile ruse au declarat stare de urgență în Novorossiisk în urma atacului ucrainean, care a avariat infrastructura, a întrerupt alimentarea cu apă și a provocat mai multe incendii.

Andrei Kravcenko, primarul orașului Novorossiisk, a decretat starea de urgență după ce autoritățile au ridicat alerta de atac cu drone, care rămăsese în vigoare pe timpul nopții.

Kravecenko a afirmat că atacul a spart două conducte principale de apă, ceea ce a dus la suspendarea alimentării orașului. El a raportat de asemenea mai multe incendii, dar nu a oferit detalii suplimentare privind amploarea pagubelor.

Imediat după atac, Direcția Principală de Informații a Ucrainei (HUR) a susținut că „Amiral Marakov” și „Amiral Essen” au fost distruse. Ulterior, canalele rusești afiliate armatei au pus sub semnul întrebării modul în care Flota rusă din Marea Neagră ar putea rămâne în siguranță în Novorossiisk dacă forțele ucrainene pot lovi în mod repetat baza.

Novorossiisk a devenit principala bază pentru anumite elemente ale flotei ruse din Marea Neagră după ce atacurile ucrainene au determinat Moscova să își retragă multe dintre navele de război din Sevastopol, aflat în Crimeea ocupată.

Cu toate acestea, relocarea nu a făcut navele imune la atacurile ucrainene. „Amiral Makarov” a fost vizată anterior, pe 6 aprilie, în timp ce „Amiral Essen” a fost avariată pe 2 martie, potrivit unor relatări ucrainene.