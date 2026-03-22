Un avertisment al Berlinului privind nivelul „foarte ridicat” de amenințare din partea Iranului semnalează activarea unor comandouri împotriva opoziției din Europa, potrivit site-ului iranian din exil Iran International, scrie hotnews.ro.

„Nivelul de amenințare din partea guvernului iranian și a actorilor săi este evaluat ca fiind foarte ridicat, iar noi ne aflăm în stare de alertă maximă”, a declarat, sâmbătă, un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne de la Berlin.

Agențiile de securitate federale și statale, a precizat acesta, au ajustat deja măsurile de protecție pentru comunitățile evreiești și instituțiile israeliene începând cu 7 octombrie 2023, când Hamas a atacat Israelul, întărindu-le acolo unde a fost necesar.

Organismele de securitate germane reevaluează continuu mediul de amenințare, menținând o stare de alertă sporită și adaptând măsurile de protecție după cum este necesar, a mai transmis sursa citată.

Avertismentul balistic pentru Europa

Avertismentul autorităților germane este dublat de semnalul de alarmă lansat, în același weekend, de șeful armatei israeliene, Eyal Zamir. El a subliniat că marile capitale europene au intrat deja în raza de amenințare directă a noilor rachete balistice iraniene, după ce un test recent a vizat o bază americană din Oceanul Indian.

Referindu-se la atacul iranian de vineri asupra bazei SUA-Marea Britanie de pe insula Diego Garcia, șeful armatei israeliene a precizat că Teheranul a utilizat o rachetă balistică cu o rază de acțiune de 4.000 de kilometri. Această capabilitate depășește limita de 2.000 de kilometri pe care Iranul a susținut-o public până acum, demonstrând o rază de acțiune dublă.

„Aceste rachete nu erau menite să lovească Israelul. Raza lor de acțiune ajunge până în capitalele Europei – Berlin, Paris și Roma se află toate în raza de amenințare directă”, a declarat Eyal Zamir într-un mesaj video, citat de The Times of Israel.

Riscurile semnalate de Berlin

Dincolo de amenințarea militară, Berlinul semnalează riscuri majore de represiune transnațională, notează Iran International. Agențiile de securitate germane colaborează strâns între ele, cu autoritățile statale și cu partenerii internaționali, schimbând informații privind potențialele amenințări.

„Există, de asemenea, o strânsă cooperare între guvernul federal și landuri în ceea ce privește problema represiunii transnaționale”, a spus purtătorul de cuvânt de la Berlin.

Monitorizarea, exercitarea de presiuni și vizarea personalităților din opoziție dincolo de granițele naționale rămân parte integrantă a activităților actorilor statali iranieni, a adăugat el.

Răspunzând la amenințările oficialilor iranieni la adresa mass-mediei de limbă persană, oficialul german a declarat că Berlinul trateazăcu cea mai mare seriozitate orice activitate a organismelor statale străine pe teritoriul său și nu le tolerează.

Atac asupra unui opozant în Olanda

Declarațiile de la Berlin au fost făcute după ce un bărbat iranian de 36 de ani, opozant al regimului de la Teheran, a fost împușcat și rănit grav joi dimineață în Olanda. Potrivit informațiilor publicate de Iran International, victima este Mohi Shafiei, un activist monarhist și membru al poliției olandeze, care se află în prezent în spital.

Deși autorul atacului nu a fost încă identificat, procurorii olandezi au anunțat că iau în considerare „toate scenariile posibile”. Ministrul justiției din Olanda a declarat că au fost luate măsuri de securitate suplimentare, având în vedere faptul că victima era ofițer de poliție.

Strategia atacurilor în străinătate

Alerta de la Berlin este susținută de mărturii recente ale unor foști oficiali de la Teheran. Mohsen Rafiqdoust, unul dintre primii lideri ai Gărzii Revoluționare, a admis în martie 2025 că a coordonat operațiuni împotriva oponenților din străinătate încă din anii ’80.

Totodată, publicația germană Welt a raportat în decembrie 2025 că serviciile de informații iraniene și-au extins tacticile de presiune în Germania. Acestea includ amenințări la adresa familiilor migranților iranieni rămase în țară, cu scopul de a-i forța pe unii exilați să colaboreze cu regimul.

Berlinul nu este singurul care semnalează riscuri de securitate majore. Încă de la începutul lunii martie, imediat după intensificarea conflictului din Orientul Mijlociu, autoritățile din Statele Unite și Canada au început să analizeze posibila activare a unor grupări teroriste cu legături iraniene.

Anchetatorii nord-americani suspectau încă de atunci că atacurile ar putea fi primele manifestări ale „rețelelor fantomă” — spioni și agenți instruiți să execute represalii în Occident ca răspuns la escaladarea ostilităților regionale.