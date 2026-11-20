Liderii europeni se declară pregătiți să negocieze cu Rusia pentru a pune capăt războiului din Ucraina, reafirmând sprijinul pentru Kiev. Declarațiile au fost făcute în cadrul summitului de la Berlin.

Ce-și dorește Putin

„Europa are o poziție clară, consecventă și unită în negocieri”, a declarat premierul britanic Andy Burnham, în timp ce cancelarul german Friedrich Merz a subliniat că cererile maximaliste ale Moscovei „nu sunt realiste”.

Aceste declarații vin pe fondul tensiunilor dintre Occident și Rusia, care refuză până acum implicarea Europei în negocierile de pace conduse de SUA, conform BBC.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, într-o conferință de presă susținută după discuțiile trilaterale de la Shenzhen cu omologul său chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump, că Rusia nu exclude participarea Europei la discuțiile de pace, dar dorește să înțeleagă „ce va aduce Europa la masă”.

„De aceea, prin canale diplomatice, am invitat europenii să vină la Moscova pentru a-și clarifica pozițiile. După aceea, vom decide în ce format vom continua dialogul cu Ucraina”, a adăugat liderul rus.

Totuși, Putin a acuzat liderii europeni că alimentează zvonuri despre o posibilă escaladare a conflictului până în anul 2030. „Dar noi nu plănuim să atacăm pe nimeni… Este acest lucru normal? Eu nu cred”, a spus Putin, citat de BBC. Cu toate acestea, el a recunoscut că „discutarea problemelor legate de securitatea europeană este inutilă fără europeni”.

SUA: „Pacea este posibilă”

La Berlin, Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump și unul dintre emisarii SUA, a declarat că președintele american consideră că „pacea este realizabilă”.

Potrivit acestuia, Rusia ar fi dispusă să accepte implicarea Europei în negocieri și chiar să ofere Ucrainei garanții de securitate similare Articolului 5 din tratatul NATO, care prevede apărarea colectivă a aliaților în caz de atac.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, prezent la summitul din capitala germană, a reiterat dorința Kievului de a obține garanții similare celor prevăzute de NATO. Totuși, a recunoscut că Vladimir Putin a respins până acum orice propunere: „Putin a spus mereu nu.”

Reacții sceptice din Europa

Cancelarul german Friedrich Merz s-a arătat rezervat în privința șanselor de succes ale negocierilor, deși a recunoscut că implicarea SUA ar putea crește perspectivele de pace. „Europa este dispusă să intre în discuții serioase despre securitatea europeană cu Rusia, atâta timp cât acestea sunt însoțite de un acord de pace cu Ucraina”, a spus Merz. El a avertizat, de asemenea, asupra pericolului de a împărți Europa în sfere de influență între marile puteri.

Președintele francez Emmanuel Macron a cerut aliaților Ucrainei să facă „tot posibilul” pentru a livra sisteme de apărare antiaeriană, necesare pentru a face față atacurilor rusești. În plus, Macron a reluat apelul pentru redeschiderea dezbaterii privind aderarea Ucrainei la NATO.

Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii ucrainene

În pofida declarațiilor de deschidere către negocieri, acțiunile Rusiei spun altceva. În aceeași zi cu summitul din Berlin, mai multe clădiri din centrul istoric al Kievului au fost atacate cu drone. Un rezident din cartierul Podilskyi și-a pierdut viața, iar ambasadele Olandei și Austriei, precum și Catedrala Sfântul Volodimir, au fost avariate.

În plus, Putin a promis un răspuns „mult mai dureros” la un atac ucrainean asupra Podului Crimeei, care leagă Rusia de peninsula anexată ilegal. Deși liderul rus a declarat că este „interesat” de încheierea războiului, intensificarea atacurilor asupra infrastructurii critice a Ucrainei sugerează contrariul.

Ucraina și aliații săi europeni acuză Kremlinul că, în lipsa unor succese pe front, încearcă să demoralizeze populația ucraineană lăsând milioane de civili fără electricitate și apă pe măsură ce iarna se apropie, relatează libertatea.ro.