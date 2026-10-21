Rata de aprobare a lui Trump se situează la un minim istoric, alegătorii fiind în special nemulțumiți de felul în care acesta a gestionat economia.

Partidul Democrat intră în ultima etapă a campaniei pentru alegerile de la jumătatea mandatului cu un avantaj general de 10 puncte procentuale față de republicani la nivel național, potrivit unui nou sondaj CNN realizat de SSRS.

Alte sondaje au oferit cifre asemănătoare. O sinteză realizată de NBC pe baza mai multor sondaje din ultimele săptămâni oferă democraților un avantaj de nouă puncte procentuale în lupta pentru controlul Congresului.

CNN scrie că sondajul realizat de SSRS relevă lipsa de popularitate a lui Trump și dorința de schimbare a multor alegători, înainte de scrutinul din 3 noiembrie.

Mai exact, peste trei sferturi dintre alegători consideră aceste alegeri ca fiind șansa lor de a schimba lucrurile la Washington.

Rata de aprobare a lui Trump se situează la un minim istoric de 32%, iar alegătorii își exprimă nemulțumirea generală atât față de economie, cât și față de starea țării, la aproape doi ani de când Partidul Republican deține controlul exclusiv asupra guvernului federal.

Avantajul democraților s-a mărit

Avantajul democraților de 49% față de 39% în rândul alegătorilor înregistrați la nivel național este cel mai mare înregistrat în sondajele CNN de la perioada imediat anterioară alegerilor din 2020 și se bazează pe grupurile tradiționale ale partidului.

Este vorba despre alegătorii de culoare, alegătorii latino-americani, femeile și tinerii adulți, precum și de un avantaj semnificativ în rândul independenților și al celor care se declară extrem de motivați să voteze.

Chiar și cu aceste avantaje însă, avertizează CNN, amploarea câștigurilor potențiale ale Partidului Democrat ar putea fi limitată de redistribuirea circumscripțiilor electorale și de numărul mare de curse electorale competitive pe teritoriul favorabil Partidului Republican.

Totuși, avantajul democraților s-a menținut pe parcursul ultimului an, iar marja s-a mărit în sondajele recente, pe măsură ce preocupările legate de costul de trai rămân cea mai importantă problemă pentru alegători, iar cota de popularitate a lui Trump atinge minime istorice în sondaj după sondaj.

Economia îl trage în jos pe Trump

Aproximativ 6 din 10 alegători spun anul acesta că votul lor la alegerile de la jumătatea mandatului va transmite un mesaj despre Trump, iar într-o proporție de 2 la 1, acesta este un mesaj de opoziție, mai degrabă decât de susținere.

Democrații îi devansează pe republicani cu 46% față de 37% în rândul alegătorilor înregistrați care consideră economia principala lor preocupare, iar democrații sunt percepuți ca fiind partidul mai capabil să gestioneze economia și costul vieții.

Creșterea costului carburanților, alimentată în special de războiul pornit de SUA și Israel împotriva Iranului, a devenit una dintre principalele preocupări ale americanilor.

Totuși, aproximativ 3 din 10 persoane, în ansamblu, afirmă că niciunul dintre partide nu ar gestiona bine aceste probleme, iar o proporție similară susține că niciunul dintre partide nu are prioritățile corecte.

Dincolo de preocupările economice, corupția din guvern (19%) și starea democrației americane (18%) sunt singurele alte probleme menționate de peste 10% dintre alegători ca fiind principala lor preocupare.

Aproximativ 4 din 10 alegători spun că niciunul dintre partide nu s-ar descurca mai bine în gestionarea corupției, iar cei care au o preferință acordă un ușor avantaj democraților.

Trump, mai nepopular ca niciodată

Rata de aprobare al lui Trump în sondaj a atins un nou minim și este cu șapte puncte mai mică decât rata sa de aprobare dinaintea alegerilor similare din 2018.

Mai exact, potrivit sondajului, doar 32% dintre americani îl aprobă pe președinte, iar 67% au o opinie nefavorabilă despre mandatul său.

Americanii evaluează performanța lui Trump într-un context politic care arată foarte diferit față de cel de acum opt ani. În toamna anului 2018, 55% dintre americani afirmau că lucrurile în SUA mergeau, în general, bine, iar 69% considerau că situația economică era bună.

Acum, cota de popularitate a lui Trump în ceea ce privește problemele economice este mai scăzută decât cea generală, 27% aprobând modul în care acesta gestionează economia și doar 23% având o opinie favorabilă pe tema inflației.

Două treimi dintre americani, inclusiv aproximativ o treime dintre republicani, afirmă că politicile sale au înrăutățit condițiile economice.

Președintele a pierdut din încrederea propriului electorat

Sondajul sugerează că prăbușirea încrederii în economie este cea care a erodat inclusiv baza electorală a lui Trump pe parcursul celui de-al doilea mandat.

Gradul de aprobare al lui Trump în rândul republicanilor atinge un nou minim istoric în sondaj – 74%, în scădere față de 88% în februarie 2025.

Tinerii republicani și independenții cu simpatii republicane sunt deosebit de nemulțumiți de președinția lui Trump și de starea țării. Aproape 4 din 10 adulți cu simpatii republicane, cu vârsta sub 45 de ani, îl dezaprobă pe Trump.

Sprijinul pentru Trump s-a erodat, de asemenea, în rândul americanilor albi fără studii superioare, un grup care a constituit o parte esențială a bazei republicane a președintelui. Aprobarea lui Trump este sub pragul de 50% în rândul acestui grup: 45% îl aprobă, în scădere de la 63% la începutul celui de-al doilea mandat.

Această atitudine negativă pare legată de preocupările economice. Deși o majoritate a adulților albi fără studii superioare încă aprobă modul în care Trump gestionează imigrația (53%) și drepturile de vot și integritatea alegerilor (55%), 64% dezaprobă acum modul în care acesta gestionează economia, iar 68% dezaprobă abordarea sa privind inflația.

Dar nici democrații nu îi conving pe deplin pe alegători

Cu toate acestea, pe fondul negativismului față de Trump, o proporție considerabilă a alegătorilor afirmă că nu cred că țara ar merge mai bine dacă democrații ar prelua controlul asupra Congresului.

În noul sondaj, 41% dintre alegători spun că țara ar sta mai bine dacă democrații ar câștiga în noiembrie, 37% consideră că ar sta mai rău, iar 22% afirmă că nu ar conta deloc.

Impresia că o nouă majoritate în Congres nu ar aduce nicio schimbare semnificativă pentru țară este deosebit de răspândită în rândul alegătorilor independenți (36% sunt de această părere), al alegătorilor latino-americani (29%) și al celor cu orientare politică moderată (29%), transmite Hotnews.