Copiii sub 13 ani ar putea să nu mai aibă acces la rețelele sociale în Uniunea Europeană, dacă noua propunere a Comisiei Europene va fi aprobată. Actul privind siguranța copiilor în mediul online prevede și o vârstă minimă de 15 ani pentru ca minorii să își poată crea singuri conturi pe platformele de socializare. Documentul urmează să fie examinat de Parlamentul European și Consiliul UE.

„Nici un fel de rețele de socializare pînă la 13 ani.”

TikTok, Instagram, Facebook și YouTube se numără printre platformele vizate de noile reguli propuse de Bruxelles. Potrivit Comisiei Europene, copiii sub 13 ani nu ar trebui să aibă acces la platformele de socializare, iar minorii cu vârste între 13 și 15 ani ar putea folosi astfel de servicii doar prin conturi gestionate de părinți sau tutori.

Ursula von DER LEYEN, ȘEFA COMISIEI EUROPENE: „Tinerii europeni petrec acum între patru și șase ore pe zi în fața ecranelor. Copiii sunt atrași tot mai mult în fluxuri de conținut concepute pentru a-i face să deruleze încontinuu. Ceea ce vedem este o adevărată capturare a copiilor noștri, capturarea atenției lor, a concentrării și a minții lor. Acest lucru îi privează pe copii de copilărie.”

Propunerea introduce și mai multe măsuri pentru protejarea copiilor în mediul online. Platformele ar urma să elimine funcțiile care creează dependență, precum derularea infinită, notificările în timpul orelor de somn sau sistemele de recomandări care îi pot expune pe minori la conținut dăunător.

Ursula von DER LEYEN, ȘEFA COMISIEI EUROPENE: „Ceea ce au nevoie copiii noștri este timp. Timp pentru a se descoperi pe ei înșiși, pentru a crește alături de ceilalți, pentru a se confrunta cu toate emoțiile și alegerile care vin odată cu viața reală. Au nevoie chiar și de timp ca să se plictisească, pentru că atunci sunt nevoiți să-și folosească imaginația și să vorbească.”

Pentru copiii sub 13 ani, accesul ar urma să fie permis doar la servicii video concepute special pentru această categorie de vârstă și gestionate prin conturile părinților. În cazul minorilor, profilurile ar trebui să fie private în mod implicit, iar geolocalizarea, camera și microfonul să fie dezactivate. Platformele ar trebui să ofere și instrumente mai simple pentru blocarea utilizatorilor și limitarea timpului petrecut online.O altă măsură vizează verificarea vârstei.

Comisia Europeană propune utilizarea unor instrumente care să permită confirmarea vârstei fără stocarea documentelor de identitate sau a datelor biometrice. Propunerea nu este încă lege. Ea urmează să fie discutată și aprobată de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. Restricții similare au fost deja introduse sau sunt pregătite în mai multe țări. Australia și Malaezia au stabilit limita de 16 ani, iar Turcia și Emiratele Arabe Unite – de 15 ani. Norvegia pregătește, de asemenea, o limită de 16 ani.