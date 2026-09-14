Președintele Nicușor Dan a anunțat luni că intenționează să cheme partidele la consultări în această săptămână și apoi să nominalizeze un candidat la funcția de prim-ministru.

Șeful statului a declarat, luni, într-un interviu acordat Euronews în marja unei vizite în Finlanda, că se aștepta ca partidele să arate „mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare”.

„Sincer, aveam o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când, în sfârșit, toți parlamentarii sunt aici și, dacă este vorba de o majoritate fragilă pentru un guvern, ea să se poată materializa. Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem și ce se va întâmpla în urma desemnării”, a afirmat Nicușor Dan.

Întrebat dacă își dorește să facă această desemnare înainte de a pleca în Statele Unite în această lună pentru Adunarea Generală a ONU, președintele a confirmat: „Îmi doresc asta”.

Nicușor Dan a precizat, ulterior, că vrea să convoace consultări cu partidele în această săptămână și apoi să facă desemnarea, transmite hotnews.ro.

Ce a spus despre Alexandru Nazare

Nicușor Dan a refuzat să spună dacă îl va nominaliza pentru funcția de premier pe Alexandru Nazare, ministrul liberal al Finanțelor, dar a explicat că a participat la nunta lui „pentru a arăta și public relația bună pe care am avut-o profesional”.

„Cred că am avut zeci de discuții cu reprezentanții partidelor și ei, între ei, știu că au avut tipul acesta de discuții, și nu vreau să complic și mai mult peisajul, anticipând lucruri într-un sens sau altul. Ce pot să spun de Alexandru Nazare, că a fost un ministru de Finanțe bun, cu care eu am colaborat foarte bine. M-a invitat la nuntă, m-am dus tocmai pentru, cumva, a arăta și public relația bună pe care am avut-o profesional”, a continuat președintele.

El l-a descris pe Nazare drept „un profesionist”.

„Este un profesionist, este cineva care știe să lucreze cu cifre, cu bugetul României, ceea ce e extrem de important în perioada următoare, relația cu mediul financiar, pentru că România e un stat care trăiește, în parte, pe datorie și atunci trebuie să fii atent cu cei care îți împrumută bani, dar de aici până la o voință politică pentru 233 de voturi e o discuție”, a mai declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Nu mai putem spune că excludem anticipatele

Președintele a reiterat că nu își dorește să se ajungă la alegeri anticipate, dar a menționat că „nu mai putem spune că excludem” acest scenariu.

„Oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral, care probabil că se duce sau puțin înainte, sau puțin după Anul Nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De aia, nu îmi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem”, a mai declarat Nicușor Dan.

Constituția îi oferă președintelui, la Articolul 89, puterea de a dizolva Parlamentul dacă acesta din urmă nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.