Ninge abundent pe Transfăgărășan, în special în zona alpină de la Bâlea Lac. Drumarii au intervenit cu utilaje și au împrăștiat peste 5 tone de sare, însă pe anumite porțiuni se circulă în condiții de iarnă. La Bâlea Lac s-au depus aproximativ 12 cm de zăpadă.

„Am intervenit cu două utilaje și peste 5 tone de sare pentru curățarea carosabilului dar, în continuare se circulă în condții de iarnă, mai ales în zona alpină, la Bâlea Lac”, au scris în această dimineață DRDP Braşov.

În acest context, șoferii sunt îndemnați să se informeze din timp despre condițiile de trafic și să se pornească la drum echipați corespunzător.

„Având în vedere că vremea va rămâne la fel și în următoarele zile, îi rugăm pe șoferii care vor să parcurgă Transfăgărășanul să se informeze asupra condițiilor de trafic și să nu plece la drum dacă nu sunt pregătiți să conducă în condiții de iarnă”, au menționat DRDP Braşov.