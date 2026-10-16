Angajaţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Braşov intervin, vineri dimineaţă, cu utilajele, pentru a îndepărta ”acumulările semnificative de zăpadă” de pe DN 7C - Transfăgărăşan. Şoferii sunt sfătuiţi să nu circule prin zonă dacă nu au maşinile pregătite de iarnă, întrucât ninsorile vor persista.

„Intervenim cu utilajele de deszăpezire şi materiale antiderapante în zona alpină a Transfăgărăşanului pentru a curăţa carosabilul de acumulările semnificative de zăpadă. Condiţiile meteo vor rămâne asemănătoare şi în următoarele zile aşa că vă rugăm să nu circulaţi pe acest sector dacă nu sunteţi pregătiţi să circulaţi în condiţii de iarnă!”, au transmis, vineri, reprezentanţii DRDP Braşov.

Ninsorile au început, joi seară, în zona înaltă a judeţului Argeş, inclusiv pe DN 7C, astfel că drumarii au intervenit cu utilajele.

Salvamont Argeş a transmis, de asemenea, o atenţionare pentru turiştii care se află în zona montană. Întrucât la altitudini de peste 1.600 de metri vizibilitatea este redusă, iar temperaturile au scăzut considerabil aceştia sunt sfătuiţi să se informeze asupra condiţiilor meteorologice înainte de plecare, să aibă echipament corespunzător temperaturilor scăzute şi precipitaţiilor şi să evite traseele expuse şi deplasările care îi pot pune în pericol, scrie știrileprotv.ro.