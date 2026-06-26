Noi atacuri cu drone lansate de Rusia asupra infrastructurii din sudul Ucrainei au declanșat, în noaptea de joi spre vineri, măsuri de alertă în România. Autoritățile române au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, iar un elicopter al Forțelor Aeriene Române a fost trimis să monitorizeze ținte aeriene aflate în apropierea graniței, la est de Sulina.

Potrivit Ministerului Apărării din România, atacurile au avut loc în noaptea de 25 spre 26 iunie, în proximitatea frontierei fluviale dintre Ucraina și România. Elicopterul militar a decolat la ora 03:57, după ce au fost detectate ținte aeriene la aproximativ 31 de kilometri est de Sulina.

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației, iar mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 03:47. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 04:23.

Reprezentanții ministerului român au precizat că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și nici impactul la sol al vreunui vehicul aerian. De asemenea, ministerul a transmis că informează în timp real structurile aliate despre evoluția situației și menține o coordonare permanentă cu acestea.

La rândul său, ISU Tulcea a anunțat că, după emiterea mesajului RO-Alert, nu au existat solicitări de intervenție și nici apeluri la numărul unic de urgență 112.

Autoritățile române au subliniat că teritoriul României nu este ținta atacurilor Federației Ruse, însă au reiterat importanța informării și pregătirii populației în actualul context de securitate. Cetățenii sunt îndemnați să respecte recomandările transmise prin mesajele de alertă și să apeleze serviciul de urgență 112 dacă observă obiecte căzute din spațiul aerian sau dacă viața ori integritatea lor sunt puse în pericol.



