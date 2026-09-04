A fost încă o noapte plină de apariții fabuloase pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Veneția. Sam Rockwell și John Malkovich au venit la premiera peliculei „Wild Horse Nine”. Tot aseară, a avut loc premiera filmului „Bucking Fastard”. Rooney și Kate Mara interpretează două surori gemene care vorbesc la unison și se îndrăgostesc de același bărbat, într-o producție înscrisă în competiția pentru Leul de Aur.

Sam Rockwell, John Malkovich și Steve Buscemi (Bușemi) au strălucit pe covorul roșu de la Veneția, la premiera filmului „Wild Horse Nine”.

Malkovich și Rockwell interpretează doi agenți CIA trimiși pe Insula Paștelui, cu puțin timp înainte de lovitura de stat din Chile, din 1973.

„Ți se întâmplă vreodată să te gândești că nu ești suficient de paranoic? Cred că suntem urmăriți.”

Regizorul speră ca filmul să îi determine pe spectatori să fie mai atenți la activitatea CIA.

Martin MCDONAGH, REGIZOR ȘI SCENARIST: „Știm cum acționa KGB-ul, dar probabil că nu punem la fel de multe întrebări despre activitățile CIA pe cât ar trebui. Cred că acesta a fost unul dintre punctele de plecare: să punem întrebări.”

Un alt film care a avut premiera aseară la Festivalul de Film de la Veneția a fost „Bucking Fastard”, regizat de veteranul Werner Herzog.

„-Cum l-ați cunoscut pe domnul Mulroney?

-La biserică? Nu, era la biserică. Oarecum.

-Pare că vă contraziceți.

-L-am mai văzut înainte, dar nu l-am băgat în seamă.”

„Bucking Fastard” este înscris în competiția pentru Leul de Aur, trofeul principal al festivalului. Filmul nu are încă o dată de lansare în Statele Unite.