Anchetatorii polonezi au descoperit un adevărat arsenal asupra bărbatului care a deschis focul în centrul orașului Cracovia. Acesta avea asupra sa și în mașină patru arme de foc și aproximativ 500 de cartușe. Atacatorul, care a ucis mai multe persoane și a rănit inclusiv doi polițiști, a murit luni dimineață la spital. Înainte de masacrul din Cracovia, acesta și-ar fi împușcat mortal părinții și sora, în locuința familiei.

Potrivit informațiilor publicate de portalul polonez Onet, anchetatorii au recuperat două puști semiautomate de tip AR-15 și două pistoale, precum și aproximativ 500 de cartușe.

Purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale de la Varșovia, Przemyslaw Nowak, a precizat că cel puțin o parte dintre cartușe corespundeau armelor descoperite și ar fi putut fi folosite pentru continuarea atacului. Anchetatorii au găsit și tuburile goale ale cartușelor trase.

A tras la întâmplare în mulțime, apoi a fost urmărit de polițiști

Atacul s-a produs sâmbătă, în piața centrală din Cracovia. Bărbatul, identificat ulterior drept Michal Oksinski, în vârstă de 24 de ani, a ajuns la fața locului cu un Subaru negru. Era îmbrăcat în uniformă militară, purta cască și avea fața acoperită.

Acesta a tras zeci de focuri de armă la întâmplare în mulțime. Polițiștii au intervenit în câteva minute și au pornit în urmărirea lui. Cursa s-a încheiat după ce mașina atacatorului a lovit un autoturism staționat.

A urmat un schimb de focuri în care doi agenți au fost grav răniți, iar atacatorul a fost, la rândul său, împușcat. El a fost transportat la spital, unde a murit luni dimineață.

Și-ar fi ucis familia înainte de atacul din Cracovia

Anchetatorii au stabilit că, înainte de a ajunge în Cracovia, bărbatul și-ar fi împușcat mortal părinții și sora. Corpurile neînsuflețite ale celor trei au fost găsite în locuința familiei, situată la aproximativ două ore de mers cu mașina de Cracovia.

În urma atacului din oraș au murit șase persoane, printre care un cetățean britanic și o femeie din Austria. Mai multe persoane au fost rănite, iar 15 dintre acestea se aflau încă internate în spital luni.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele și mobilul atacurilor, transmite Digi24.