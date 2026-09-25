Guvernul italian schimbă regulile în școli. Vor fi mai puține locuri în aceeași clasă pentru elevii care nu vorbesc suficient de bine italiana. Noile prevederi îi poate viza inclusiv pe copiii moldovenilor, diaspora noastră având aproape 25 de mii de elevi în școlile din Peninsulă. Autoritățile de la Roma susțin că măsura ar trebui să prevină formarea unor clase în care barierele de limbă îngreunează procesul de învățare.

Decretul adoptat de guvernul condus de Giorgia Meloni introduce, de la clasa întâi, o limită de 30% pentru elevii cu cetățenie străină care nu s-au născut în Italia sau care nu au urmat cel puțin 2 ani de grădiniță acolo. În gimnaziu și liceu, limita îi vizează pe străinii care nu au studiat cel puțin 3 ani în sistemul de învățământ italian.

Giuseppe VALDITARA, MINISTRUL ITALIAN AL EDUCAȚIEI: „Inspectoratul școlar județean va putea repartiza acești elevi care nu vorbesc italiana la școli din apropiere, la unități de învățământ învecinate. Așadar, nu este vorba despre trimiterea unui copil la 20 de kilometri distanță, ci despre repartizarea lui la o școală din apropiere, în cazul în care este depășit pragul de 30%”.

Școlile care nu pot respecta limita vor primi fonduri suplimentare pentru cursuri și activități destinate învățării limbii italiene. Potrivit guvernului italian și ministrului Educației, această nouă măsură urmărește să favorizeze integrarea elevilor străini în clasele din Italia. Liderii opoziției, directorii de școli, precum și asociațiile și sindicatele care reprezintă angajații din sistemul de învățământ critică însă ferm noua măsură. Aceștia susțin că, dimpotrivă, ea riscă să accentueze discriminarea elevilor străini.

Giorgia MELONI, PREMIERUL ITALIEI: „Totodată, se interzice purtarea burka și a niqabului în școli.”

Este vorba despre articole vestimentare purtate în mod tradițional de unele femei musulmane. Astfel de cazuri sunt foarte rare în școlile din Italia, însă guvernul italian susține că asemenea vestimentații nu sunt compatibile cu normele culturale ale școlii italiene. Opoziția consideră însă că și această prevedere riscă să devină un factor de discriminare împotriva elevilor străini.

Măsurile vin într-un moment în care migrația și integrarea străinilor se numără printre temele importante ale dezbaterii politice din Italia, înaintea alegerilor parlamentare programate pentru anul viitor.