Şeful Statului Major al Forţelor Armate iraniene a declarat, sâmbătă, că navele militare americane nu vor avea voie să pătrundă „în niciun caz” în apele Golfului, în contextul conflictului dintre Washington şi Teheran, informează AFP.

„Nu vom permite sub nicio formă şi în niciun moment prezenţa navelor militare americane în Golful Persic”, a declarat generalul Ali Abdollahi, citat de televiziunea de stat, scrie News.ro.

Oficialul iranian a făcut această declaraţie după ce Statele Unite şi Israelul au intensificat în ultimele zile ameninţările cu atacuri împotriva Republicii Islamice. „Preşedintele american probabil că visează să-şi vadă din nou forţele armate pătrundând în Golful Persic. Îşi va duce acest vis în mormânt”, a adăugat Abdollahi.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, două petroliere au luat foc după ce au lovit o mină în strâmtoarea Ormuz, au anunţat Gardienii Revoluţiei, într-un comunicat publicat pe site-ul lor, Sepah News.

Cum răspunde Washingtonul

Iranul revendică controlul asupra acestei rute maritime strategice, pe care tranzita o cincime din hidrocarburile mondiale înainte de războiul declanşat la sfârşitul lunii februarie de atacurile israeliano-americane împotriva Teheranului.

În schimb, Washingtonul impune un blocaj asupra porturilor iraniene, iar negocierile dintre cele două ţări se află într-un impas. De când strâmtoarea a fost blocată de forţele iraniene, numeroase nave încearcă să o traverseze fără autorizaţia Teheranului, navigând de-a lungul coastelor Omanului.

În timp ce tot mai multe petroliere traversau strâmtoarea pentru a ieşi din Golful Persic, sub escortă americană, atacurile au reînceput cu intensitate în ultimele zile, Republica Islamică dorind, potrivit analiştilor, să demonstreze că capacitatea sa de a perturba traficul rămâne intactă.

Vineri, emisarul american Tom Barrack a declarat că Statele Unite ar putea lansa un atac asupra Iranului încă din acest weekend, adăugând totodată că preşedintele american Donald Trump era „deschis la un acord” cu Teheranul, scrie știrileprotv.ro.