Norvegia și-a luat azi rămas-bun de la regele Harald al V-lea. Sicriul monarhului a fost purtat într-o procesiune solemnă de la Palatul Regal până la Catedrala din Oslo. Printre cei veniți să-i aducă un ultim omagiu s-au numărat lideri și membri ai familiilor regale din întreaga Europă, inclusiv Maia Sandu și Volodimir Zelenski.

Într-o atmosferă solemnă, cortegiul funerar al monarhului Harald al V-lea a pornit de la Palatul Regal, pe principala arteră a capitalei norvegiene. Sicriul, acoperit cu drapelul regal, a fost urmat de noul rege, Haakon al VIII-lea, membri ai familiei regale și reprezentanți ai caselor regale europene.

De-a lungul traseului, mii de oameni au stat în tăcere, în spatele barierelor, pentru a-și lua rămas-bun de la monarhul care a domnit timp de 35 de ani.

„Motivul pentru care suntem astăzi aici, la Oslo, este că am avut un rege minunat. Știam că era destul de în vârstă și ne temeam că va muri, iar apoi, dintr-odată, s-a întâmplat. A însemnat atât de mult pentru mine, pentru familia mea și pentru întreaga țară.”

La funeralii au venit șefi de stat și membri ai familiilor regale din peste 20 de țări. Printre ei s-au aflat președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a mers în procesiune în spatele sicriului.

La Catedrala din Oslo, ceremonia a început cu un minut de reculegere în întreaga țară. Harald al V-lea a murit pe 28 august, la vârsta de 89 de ani, după mai bine de trei decenii pe tron. A fost considerat un monarh apropiat de oameni și a contribuit la modernizarea imaginii familiei regale norvegiene.

După slujbă, sicriul a fost dus spre fortăreața Akershus, unde a avut loc ceremonia privată de înmormântare. Patru avioane F-35 au survolat Catedrala din Oslo într-un ultim omagiu pentru rege.

Regatul Norvegiei intră astfel într-o nouă etapă, după ce fiul lui Harald, Haakon al VIII-lea, a preluat tronul.