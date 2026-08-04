Administrația președintelui Donald Trump se confruntă cu o nouă provocare în instanță. O coaliție formată din 25 de state americane, conduse de guvernatori democrați, a deschis un proces împotriva Casei Albe.

Coaliția susține că noile tarife de 10% și 12,5% aplicate importurilor din 60 de parteneri comerciali depășesc atribuțiile legale ale președintelui, potrivit CNBC.

Acțiunea a fost depusă la Curtea de Comerț Internațional a SUA și vizează taxele aplicate mărfurilor provenite din economii care, potrivit reclamanților, reprezintă 99,4% din totalul importurilor Statelor Unite.

Reclamanții acuză administrația că a folosit în mod abuziv Secțiunea 301 din Legea Comerțului din 1974 pentru a reintroduce tarife similare celor anulate anterior de Curtea Supremă și de Curtea de Comerț Internațional.

Totodată, aceștia susțin că investigațiile privind cele 60 de economii au fost desfășurate în grabă, fără consultările prevăzute de lege și fără o justificare solidă pentru aplicarea unor cote aproape identice unor țări cu politici foarte diferite în ceea ce privește munca forțată.

Prin acțiunea în instanță, cele 25 de state solicită suspendarea și anularea tarifelor, precum și rambursarea taxelor vamale deja achitate.

Acesta este cel puțin al doilea proces intentat împotriva noilor tarife, după ce un grup de întreprinderi mici a contestat în instanță aceeași măsură, argumentând că administrația nu poate invoca un alt temei juridic pentru a reintroduce taxe deja invalidate de justiție, potrivit CNBC, scrie știrileprotv.ro