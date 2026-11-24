Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat luni de la Baza 86 Aeriană Fetești, după ce sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o dronă la nord de brațul Chilia, în spațiul aerian ucrainean.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

Un mesaj RO-Alert a fost transmis luni, la ora 14:37, locuitorilor din zona de Nord a județului Tulcea.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că va reveni cu informații suplimentare, în funcție de evoluția situației, transmite Hotnews.