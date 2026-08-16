Nouă cetățeni moldoveni sunt cercetați în Italia pentru furtul a trei tablouri de Cézanne, Renoir și Matisse, în valoare de peste 9 milioane de euro. Operele au fost furate în noaptea de 22 spre 23 martie de la Fundația Magnani Rocca din Mamiano, provincia Parma, iar acum au fost recuperate de carabinieri. Cinci dintre cei nouă suspecți au fost reținuți, potrivit publicației Il Resto del Carlino.

Cele trei opere au fost descoperite în timpul unei percheziții la locuința unuia dintre suspecți, în Parma. Anchetatorii cred că tablourile au rămas în Italia de la momentul furtului.

Jaful a durat mai puțin de trei minute

Cel puțin patru persoane au participat la furt. Doi dintre suspecți au intrat în muzeu printr-o fereastră, au desprins cele trei tablouri și le-au transmis unui complice aflat în exterior. Hoții au fugit apoi prin câmpuri.

Operele valorează milioane de euro

Este vorba despre „Tasse et plat de cerises”, de Paul Cézanne, evaluat la aproximativ șase milioane de euro, „Les Poissons”, de Pierre-Auguste Renoir, estimat la trei milioane de euro, și „Odalisque sur la Terrasse”, de Henri Matisse, evaluat la aproximativ 20 de mii de euro.

Cei nouă moldoveni sunt cercetați pentru furt și pentru presupusa apartenență la un grup criminal organizat.

Ancheta autorităților italiene continuă.