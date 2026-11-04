Alegerile organizate marți în Statele Unite pentru Congres au dus la formarea în Camera Reprezentanților a celui mai mare grup de legiuitori ce se identifică drept socialiști democrați, după ce cel puțin șapte candidați susținuți de un grup tot mai influent s-au impus în fața rivalilor lor, relatează agenția EFE.

Socialiștii Democrați din America, un grup politic de stânga ce a câștigat teren în cadrul Partidului Democrat, atrage un electorat tânăr și receptiv la retorica lor progresistă, care contrastează cu centrismul tradițional al elitelor democrate.

Organizația afirmă acum că este cea mai mare organizație socialistă din istoria SUA, având peste 100.000 de membri.

Valul democrat de la alegerile de marți a reafirmat victoriile celor doi candidați socialiști care fac deja parte din camera inferioară a Congresului SUA: reprezentantaAlexandria Ocasio-Cortez din New York, aleasă pentru al cincilea mandat consecutiv, și reprezentanta Rashida Tlaib din Michigan, care a preluat mandatul în 2019.

Statul New York a trimis încă două congresmene socialiste în Congres

Alături de Ocasio-Cortez, care ia în considerare o candidatură la Casa Albă în 2028, Darializa Avila Chevalier și Claire Valdez, alte două candidate din statul New York, și-au învins contracandidații republicani și au câștigat locuri în Camera Reprezentanților.

Ambele au primit sprijinul lui Zohran Mamdani, primarul orașului New York, pe care DSA l-au susținut în campania sa pentru funcția de primar al metropolei americane în urmă cu un an.

În Michigan, candidatul socialist Donavan McKinney, actual membru al Camerei Reprezentanților în acest stat, a fost reales cu peste 90% din voturi.

Chris Rabb, un candidat din Pennsylvania susținut și el de DSA, a fost ales în Cameră, la fel ca și Melat Kiros, candidată din Colorado de origine etiopiană, care a devenit prima femeie din Generația Z aleasă în Congres.

Reprezentarea socialistă în Congresul SUA a fost în mod tradițional limitată. Primul a fost legislatorul Victor Berger din Wisconsin, în 1910, scrie hotnews.ro