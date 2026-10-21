Noul guvern al României și-a început oficial mandatul, după ce a depus jurământul în fața președintelui Nicușor Dan. Prima sedință de guvern a avut loc la Palatul Victoria, fiind, mai degrabă, una de organizare. La final, premierul Luca Niculescu a vorbit despre prioritățile mandatului său - bugetul pentru anul viitor și pregătirea pentru iarnă. Noul premier al României așteptat la Chișinău în următoarele zile, a anuntat astăzi Vasile Tofan, care a avut o discuție la telfon cu acesta.

Nicușor DAN, PREȘEDINTELE ROMÂNIEI: „Îl felicit pe Luca Niculescu ca a reusit in timpul asta scurt sa faca un program, o echipa... România trebuie sa priveasca inainte... Mult succes!"

După ceremonia de la Cotroceni, premierul Luca Niculescu și cei 18 miniștri ai cabinetului său au mers la Palatul Victoria. Rând pe rând, oficialii au intrat pe ușa executivului pentru prima ședință de guvern. Inainte, Luca Niculescu a discutat cu fostul premier Ilie Bolojan.



Luca NICULESCU, PREMIERUL ROMÂNIEI: „Prioritatea - calitatea traiului romanilor, avem cateva urgente pt anul viitor, bugetul si ce poate aparea pe iarna pe sistemul energetic."

Pentru noul Guvern, primul examen care vine imediat va fi rectificarea bugetară și găsirea banilor pentru cheltuielile de la sfârșitul anului.

Luca NICULESCU, PREMIERUL ROMÂNIEI: „Vom face tot ce putem ca sa gasim solutii. Evident ca nu este dorinta nimanui de a introduce taxe noi si vom face tot ce putem pt ca cei mai vulnerabili sa fie protejati. Pilonul 2 de pensii ar trebui sa ramana asa cum este. Problema energetica este una majora in Ro si nu numai, peste tot in lume. Cred că unul dintre motivele pentru care această criză a luat sfârşit este şi pentru că apărea iminenţa unor probleme foarte, foarte mari în economie.”

Noua echipă guvernamentală a României reunește politicieni cu experiență, foști miniștri care își păstrează funcțiile, dar și specialiști care intră pentru prima dată într-un executiv. În fruntea Guvernului este Luca Niculescu, fost jurnalist, ambasador la Paris și omul care a coordonat negocierile pentru aderarea României la OCDE.

Guvernul Niculescu are 18 miniștri, iar PSD revine la conducerea celor mai importante ministere. Social-democrații și-au adjudecat 12 funcții, printre care Internele, Apărarea, Transporturile, Justiția, Sănătatea și Agricultura. Celelalte șase revin unor independenți, inclusiv portofoliul Finanțelor la care ramane Alexandru Nazare. Guvernul Niculescu a fost votat ieri de către Parlament, cu 280 de voturi pentru. USR și AUR nu au votat.