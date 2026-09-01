Regele Haakon al VIII-lea al Norvegiei a depus marți jurământul în fața parlamentului, în urma decesului tatălui său, angajându-se să respecte Constituția și legile acestei țări nordice

Regele Haakon al VIII-lea al Norvegiei a depus jurământul în Parlament

Conform prevederilor constituționale, regele Haakon va declara: „Promit și jur să conduc Regatul Norvegiei în conformitate cu Constituția și legile sale, așa să mă ajute Dumnezeu Atotputernicul și Atotștiutorul.”, potrivit Reuters.

Regina Mette-Marit a Norvegiei, aflată încă în convalescenţă după un transplant pulmonar, nu va participa la ceremonia de marţi în cadrul căreia soţul său, regele Haakon al VIII-lea, va depune jurământul.

Haakon a devenit automat rege în momentul în care tatăl său a încetat din viață. Nu va avea loc nicio încoronare, întrucât Norvegia a abolit această tradiție în 1908.

După ceremonie, publicul va putea să-și prezinte omagiile la sicriul lui Harald, care va fi expus în capela palatului până pe 8 septembrie. Se așteaptă o afluență numeroasă.

Omagiu emoționant

"Mulţumesc că ai fost un tată atât de bun pentru Martha şi pentru mine", a spus regele Haakon sâmbătă seară în discursul difuzat în direct de televiziunea şi radioul norvegiene.

După moartea lui Harald al V-lea vineri dimineaţă, Haakon a devenit noul monarh al ţării scandinave. El are o soră, prinţesa Märtha Louise.

„Ai fost de asemenea un bunic cald şi amuzant. Un soţ iubitor şi afectuos. Un socru generos. Ne-ai susţinut şi ai avut grijă de noi toţi”, a spus regele în discursul său.

„Îmi va fi dor de el”, a spus noul rege de 53 de ani despre tatăl său. „Îmi va fi for de râsul lui, de căldura lui, de modul vesel în care aborda oamenii şi situaţiile”, a adăugat regele Haakon.

El a adus un omagiu şi căsătoriei părinţilor săi, observând că sâmbătă se împlinesc 58 de ani de la nunta regelui Harald al V-lea şi reginei Sonja.

Vocea sa a tremurat pentru o clipă când s-a întors către mama sa şi i-a spus: „Aniversare fericită, dragă mamă”.

În ceea ce priveşte propria sa domnie, Haakon a spus că intenţionează să urmeze exemplul tatălui său, dar în acelaşi timp să-şi caute propria sa cale ca monarh.

„Acum este rândul meu”, a spus el, adăugând că el şi soţia lui, regina Mette-Marit, vor să fie prezenţi, să asculte şi să înţeleagă diferitele circumstanţe ale vieţilor oamenilor.

„Credem într-o Norvegia în care este loc pentru toată lumea”, a spus el.

Haakon le-a mulţumit norvegienilor pentru manifestările de simpatie de după moartea tatălui său şi şi-a exprimat recunoştinţa faţă de Harald pentru ce a făcut pentru ţară, scrie știrileprotv.ro.

Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață, la 89 de ani

Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață pe 28 august, după o perioadă îndelungată marcată de probleme de sănătate. Avea 89 de ani.

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