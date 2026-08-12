Vizita lui Vladimir Putin la Novosibirsk a transformat pentru câteva zile orașul într-o adevărată zonă de securitate. În timp ce presa de stat a prezentat imaginile cu liderul de la Kremlin făcând o baie de mulțime printre copii, presa independentă rusă a scos la iveală detalii mai puțin confortabile despre vizita prezidențială. Benzinării fără carburant, panouri cu prețuri oprite și restricții drastice pentru locuitori – aceasta este imaginea Novosibirskului în zilele în care Putin a ajuns în oraș.

Viața s-a oprit în Novosibirsk odată cu sosirea lui Vladimir Putin. Locuitorilor li s-a recomandat să nu iasă din case, să nu se apropie de ferestre și să nu folosească dispozitive electronice sau optice. Pe mai multe străzi au fost interzise parcarea și utilizarea trotinetelor electrice. În același timp, Putin, pentru a cărui vizită autoritățile de securitate încearcă să restricționeze aproape orice deplasare în oraș, s-a lăudat la o întâlnire cu tinerii cercetători din Akademgorodok că „nu s-a temut niciodată de nimic”.

„Ce amenințări ne creează inteligența artificială?

— Vladimir Vladimirovici, dumneavoastră nu aveți de ce să vă temeți.

- Mie niciodată nu mi-a fost frică de nimic."

În acest timp, televiziunile ruse de stat au difuzat imagini cu Putin ieșind din coloana oficială și apropiindu-se de un grup de copii. Oprire care a fost pregătită din timp. Liderul de la Kremlin a făcut fotografii, a dat mâna cu câțiva dintre ei și apoi și-a continuat drumul.

Putin a ajuns ieri la Novosibirsk, pentru prima dată în ultimii opt ani, iar pentru asta autoritățile au renovat fațadele clădirilor și au reparat străzile.

„Se repară acea porțiune pe care va trece președintele nostru. Vedeți cîtă tehnică au adus aici. Au curățat crengile. Priviti acești copaci cum i-au tăiat au făcut curat."

„În centru au loc pregătiri nebune. Vor să facă într-o săptămînă tot. Iată aici la Kirova e mobilizare, toți repară drumurile."

Iar în ziua în care Putin a ajuns în Novosibirsk benzina s-a ieftinit. O astfel de magie a prețurilor s-ar fi produs deja în Irkutsk și Krasnoiarsk, când Putin a vizitat aceste orașe. Însă, imediat ce pleacă prețurile și cozile la benzinării revin la loc.

Mai mult, pe traseul coloanei prezidențiale, panourile cu prețurile carburanților ar fi fost oprite. Iar după Novosibirsk, Putin a ajuns în Extremul Orient rus, de unde a lansat și amenințări la adresa Europei, afirmând că Rusia va răspunde „în oglindă” dacă navele sale comerciale vor fi reținute.

Vladimir PUTIN, PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI RUSE: „Asta este piraterie și banditism și dacă va fi implementat în practică Federația Rusă, Rusia va răspunde în oglindă și nu doar în aceleași zone maritime, ci oriunde, inclusiv în Oceanul Pacific cînd vom decide că este rezonabil și necesar."

Vizitele lui Putin au loc într-un context electoral. În toamnă, în Rusia vor avea loc alegeri pentru Duma de Stat, iar partidul „Iabloko”, singura formațiune care se declară public împotriva războiului, a fost exclus din cursă.