Nu e glumă! Rușii care dețin mai mult de 10 păsări în curte trebuie să le declare statului. O nouă lege, intrată ieri în vigoare, obligă gospodăriile să le înregistreze și să le marcheze. Trebuie să o facă depunând actele la medicii veterinari. Dar... unii nu au înțeles până la capăt acest lucru, și-au luat găinile, rățile și le-au adus la centre de servicii publice.

„-Ei bine, mâine dimineață ne luăm actele, ne îmbrăcăm frumos și mergem la MFC. O să vă trec pe toate la evidență. Eu? Eu nu sunt vinovat. A apărut o lege nouă. Tocmai au spus la știri: toate găinile trebuie trecute la evidență.”

Rușii s-au trezit la începutul lunii septembrie că trebuie să-și numere bine găinile, cocoșii, rațele și alte păsări care le au pe lângă casă. Dacă au mai mult de 10, trebuie să le declare statului. Pe rețele au început imediat glumele.

„Dacă găina a murit, trebuie să chemăm poliția? Dar cocoșul trebuie pus la evidența militară? Cocoșul se poate căsători cu o singură găină sau mai multe?”

„Vă punem la evidență pe toate. Pe tine Elizaveta, pe tine Antonina, pe tine Galina și pe tine, cum te cheamă, Nina.”

A apărut și o problemă: oamenii au început să aducă păsările direct la ghișeele de înregistrare.

„Știu că a intrat în vigoare legea că trebuie să înregistrăm găinile. Poftim pașaportul meu și a găinii.

Evidența este făcută prin serviciul veterinar de stat, iar datele sunt introduse în sistemul „Harriot”. Legea e făcută pentru a monitorizarea epidemiologică și prevenirea răspândirii gripei aviare. După înregistrare, pe locul unde sunt ținute păsările este amplasată o plăcuță cu numărul de identificare.

„Mi-au eliberat numărul pe care mi l-au spus să-l atârn pe coteț și să le trimitem o fotografie pe e-mail.”

„Dar există și varianta să obții numere cu plată pentru coteț?”

Când situația a ieșit de sub control, autoritățile au fost nevoite să explice public că găinile nu trebuie aduse la ghișeu. Între timp, unii ruși postează videoclipuri în care își ascund găinile prin cotețe.

„Ascultă, de la 1 septembrie începe razia. Trebuie să te ascunzi undeva. Aici e liniște, tu nu îți scoate clanțul. Eu tot sunt șocat. Pe scurt, uite pașaportul tău, pentru început, unul internațional. Ține banii.”

Gluma cu ascunsul găinilor are și o explicație. Proprietarii riscă amenzi dacă nu respectă regulile – până la 5 mii de ruble, echivalentul la o mie de lei moldovenești.