Nuga este unul dintre cele mai apreciate dulciuri tradiționale din Franța. Iar orașul Montélimar este considerat capitala acestui preparat. Acolo, rețeta este transmisă din generație în generație.

Celebra nuga are o istorie îndelungată în Franța. A ajuns în sud din Egipt, prin Mediterana și, de-a lungul timpului, s-a răspândit în toată țara. Orașul Montélimar a devenit unul dintre cele mai cunoscute centre de producție.

Quentin HONNORE, PRODUCĂTOR DE NUGA: „Pe vremuri, un drum național trecea chiar prin Montélimar, ceea ce provoca ambuteiaje uriașe, deoarece autostrăzile încă nu existau. Situația a fost exploatată pentru a face nuga cunoscută, vânzând-o oamenilor blocați în trafic și călătorilor din trenuri.”

Emma VINCENT, COMERCIANT: „Este o tradiție veche de ani. Ori de câte ori oamenii trec prin Montélimar, se opresc să cumpere nuga locală, preparată după o rețetă străveche.”

Rețeta este protejată în Uniunea Europeană, așa că produsul trebuie să respecte anumite condiții: să conțină cel puțin 30 la sută migdale și fistic, iar mierea să reprezinte minimum un sfert din cantitatea de îndulcitori folosită. În plus, nuga trebuie produsă în Montélimar sau în câteva dintre localitățile din împrejurimi.

Quentin HONNORE, PRODUCĂTOR DE NUGA: „Preparăm o nuga tradițională. Conține miere - folosim miere franceză de lavandă -, zahăr, pentru că este un produs de cofetărie, albușuri de ou, migdale și fistic.”

Totul este produs local, inclusiv migdalele.

Thomas HONNORE, PRODUCĂTOR DE MIGDALE: „În jurul pomului se deschide un dispozitiv asemănător unei umbrele. Un clește prinde trunchiul, iar pomul este scuturat. Migdalele cad în umbrelă, apoi coaja exterioară este îndepărtată înainte ca ele să fie depozitate.”

Mai departe, migdalele sunt prăjite.

Quentin HONNORE, PRODUCĂTOR DE NUGA: „Migdalele sunt prăjite într-un cilindru încălzit cu flacără deschisă, la temperaturi de aproximativ 150-160 °C. Scopul este să capete puțină culoare, fără să se rumenească prea tare.”

La final, nuga este preparată la bain-marie, într-un cazan cu pereți dubli, care permite menținerea unei temperaturi constante de 100 de grade Celsius.

Quentin HONNORE, PRODUCĂTOR DE NUGA: „Scoatem nuga din cazan și apoi o întindem în cadrul de formare. Cadrul este căptușit cu foi de napolitană, din același material folosit pentru foile de împărtășanie.”

Rezultatul este delicios, spun clienții.

Damien AUSSER, TURIST: „Este adevărat că este moale, însă nu se lipește de dinți. Este foarte dulce, fără să devină grețoasă, iar aroma de miere se simte foarte bine, ca o notă secundară.”