Numărul militarilor americani care au murit în Orientul Mijlociu de la începutul războiului cu Iranul ar fi mai mare decât cifra prezentată public de Pentagon, potrivit unei investigații publicate de The Washington Post, care citează șase oficiali americani familiarizați cu datele interne privind victimele.

Cinci dintre oficiali au declarat pentru publicație că cel puțin 22 de militari americani au murit, cu patru mai mulți decât cei 18 înregistrați în baza publică a Pentagonului, cunoscută drept Defense Casualty Analysis System (DCAS). Un al șaselea oficial a indicat un bilanț de 23 de militari decedați în regiune de la începutul conflictului, pe 28 februarie.

Pentagonul raportează 18 militari decedați

Potrivit datelor publice ale Pentagonului, până vineri erau înregistrate 18 victime militare, inclusiv decese în urma unor acțiuni ostile și neostile. Washington Post precizează însă că detaliile despre decesele care nu apar în bilanțul public nu sunt clare, inclusiv identitatea militarilor, locul și circumstanțele în care au murit. Pentagonul nu a răspuns întrebărilor publicației referitoare la această discrepanță.

Din cele 18 decese publicate în DCAS, 14 sunt asociate Operațiunii „Epic Fury”, denumirea administrației Trump pentru războiul cu Iranul, iar alte patru sunt incluse într-o categorie separată, „Operațiuni în străinătate”.

În plus, un oficial citat de Washington Post a declarat că trei contractori americani aflați în regiune au murit de la începutul operațiunilor militare.

Peste 820 de militari americani au fost răniți

Baza publică a Pentagonului indică, de asemenea, că peste 820 de militari americani au fost răniți în luptă de la începutul conflictului. Mulți dintre aceștia ar fi suferit traumatisme cranio-cerebrale în urma atacurilor iraniene asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu.

Investigația Washington Post menționează și două cazuri de militari americani care au murit în regiune în timpul unor misiuni despre care Pentagonul a spus că nu aveau legătură directă cu războiul cu Iranul. Printre aceștia se numără sergentul Devin Seibel, mort în Irak în urma unui accident în timpul antrenamentelor, și maiorul Sorffly Davius, care a murit în Kuweit în urma unei urgențe medicale.

Războiul ar fi costat 43,6 miliarde de dolari

Într-un document analizat de The Washington Post, Comandamentul Central al SUA estimează că războiul cu Iranul a costat aproximativ 43,6 miliarde de dolari până la începutul lunii septembrie. Din această sumă, aproximativ 28 de miliarde de dolari reprezintă costul muniției consumate în timpul conflictului. Estimarea nu include însă toate pagubele provocate bazelor militare americane din regiune.

Raportarea victimelor a fost deja contestată în această vară, când Pentagonul a scos temporar din bilanț patru militari americani uciși în timpul reluării ostilităților cu Iranul și i-a inclus într-o categorie separată.

Potrivit Washington Post, diferența dintre cifrele interne și cele publicate ridică întrebări privind modul în care Pentagonul contabilizează victimele militare. Totodată, înregistrarea corectă a deceselor are implicații pentru anchetele privind îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și pentru drepturile familiilor militarilor decedați, transmite Digi24.ro.