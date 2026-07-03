În New York, toată lumea vorbește despre nunta superstarului Taylor Swift, cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce. Marea petrecere ar urma să aibă loc chiar astăzi, în faimoasa arenă Madison Square Garden. Deși marile agenții de presă confirmă pregătirile masive pentru eveniment, câteva publicații de peste Ocean susțin că cei doi s-au căsătorit deja, într-un cadru privat, înainte de fastuoasa festivitate.

Imaginile surprinse în centrul metropolei americane au alimentat zvonurile: mai multe camioane au descărcat echipamente în fața clădirii din Manhattan. Iar la una dintre intrări, a fost întins, pentru scurt timp, un covor roșu. În zonă au apărut și fanii cuplului.

Cheri WIMS, FAN: „Sunt fană Taylor Swift și sunt foarte încântată că evenimentul are loc la New York. Când am trecut pe aici, l-am întrebat pe unul dintre muncitori dacă pachetele acelea sunt pentru Taylor Swift. Mi-a răspuns că nu. Iar eu am zis: „Aha, bine”. Dar mă bucur enorm că am ajuns aici.”

Potrivit unor surse citate de Associated Press și de publicația TMZ (Ti-em-zi), ieri ar fi avut loc o repetiție, cu aproximativ 100 de invitați. Aceleași surse au transmis că recepția ar urma să înceapă astăzi, în jurul orei locale 16:00. Ceremonia nupțială ar avea loc la ora 17.30 și va fi urmată de o petrecere ca-n povești.

Harvey LEVIN, CORESPONDENT TMZ: „Se pare că ceremonia va fi una restrânsă, însă petrecerea va fi un spectacol uriaș. Locul va arăta ca un parc de distracții. Chiar astăzi descărcau seturi de golf, așa că probabil vor amenaja un teren de mini-golf sau ceva asemănător. Au adus copaci și chiar construiesc un castel. Vor să transforme Madison Square Garden într-un adevărat tărâm de poveste.”

Dacă e să dăm crezare zvonurilor, sunt așteptați peste o mie de invitați, cu aproximativ 500 de vehicule. Iar petrecerea va dura până la 2 noaptea.

Harvey LEVIN, REPORTER TMZ: „Cu siguranță vor fi foarte multe vedete. La urma urmei, este vorba despre două lumi care reunesc o mulțime de oameni celebri. Pe de o parte este lumea lui Travis, cu mari staruri din sport, iar pe de altă parte este Taylor Swift, care atrage celebrități din toate domeniile. Așa că, fără îndoială, vor fi foarte multe nume importante.”

Povestea de dragoste dintre Taylor Swift și Travis Kelce (CHEL-si) a început în vara anului 2023. Atunci, starul din Campionatul Național de Fotbal American a povestit, într-un podcast, că și-ar fi dorit să îi ofere cântăreței o brățară a prieteniei, cu numărul său de telefon. Gestul i-a atras atenția lui Taylor, iar cei doi au început să se întâlnească discret. Astăzi, relația lor este urmărită de milioane de fani, din întreaga lume.

Cheri WIMS, FAN: „Doamne, pentru toți fanii lui Taylor Swift, toată lumea o susține! Haideți! O să fie mireasă! Este minunat! Bravo, New York, noi câștigăm!”