Un om de afaceri rus având legături cu Kremlinul a finanţat festivităţile care au urmat nunţii fiului cel mare al preşedintelui american Donald Trump, a confirmat luni cuplul, relatează AFP.

Donald Trump Jr. şi Bettina Trump au transmis într-un mesaj comun, publicat pe contul de Instagram al acesteia din urmă, că "dragul lor prieten"' Umar Kremlev le-a "oferit cu foarte mare generozitate două seri incredibile" de festivităţi în Bahamas în luna mai, scrie Agerpres.

Această confirmare vine în urma dezvăluirilor făcute de site-ul de investigaţii ProPublica, potrivit cărora Kremlev a cheltuit câteva sute de mii de dolari pentru a finanţa aceste recepţii.

„A fost un cadou de nuntă extraordinar de generos din partea unui prieten şi îi suntem profund recunoscători", au scris Bettina şi Don Jr.

Preşedintele Donald Trump nu a participat nici la ceremonia de nuntă în sine, nici la festivităţi, afirmând că trebuia să rămână la Washington din cauza discuţiilor legate de războiul din Iran.

Umar Kremlev conduce Asociaţia Internaţională de Box (IBA), organizaţie cu care Comitetul Internaţional Olimpic a rupt legăturile după multiple avertismente privind guvernanţa financiară şi probleme de etică.

Decorat de Putin, în poze cu Donald Trump Jr.

Potrivit unui comunicat al IBA, Vladimir Putin i-a decernat în aprilie 2026 Ordinul Prieteniei, o distincţie oficială rusă. Textul era însoţit de o fotografie care îi arăta pe cei doi bărbaţi dând mâna.

De asemenea, IBA a publicat fotografii cu Donald Trump Jr. alături de Kremlev în cursul unui eveniment organizat la Istanbul în septembrie 2025.

Postarea de pe Instagram a Bettinei Trump a fost însoţită de aproximativ 20 de fotografii, dintre care câteva îi arătau pe tinerii căsătoriţi pe o plajă, iar altele alături de Eric Trump, Ivanka Trump şi Tiffany Trump.

„Este regretabil că un eveniment atât de personal şi fericit este prezentat ca fiind ceva politic sau suspect, doar din cauza identităţii sau originii unei persoane", adaugă mesajul.

Sponsorul lui Trump Jr., oligarh din afacerile cu statul rus

La rândul său, ProPublica a publicat o fotografie de grup realizată în timpul nunţii în care, potrivit publicaţiei, s-ar vedea creştetul capului lui Kremlev.

Potrivit publicaţiei de investigaţii ruse Proekt, acest om de afaceri originar din Tadjikistan şi-a început cariera ca promotor de box înainte de a stabili legături cu FSO, Serviciul federal rus pentru protecţia personalităţilor.

Tot potrivit Proekt, el este şi membru al "Lupilor Nopţii", un club de motociclişti pro-Kremlin ai cărui membri s-au deplasat în număr mare în Crimeea după anexarea acesteia de către Rusia în 2014. Unii dintre aceştia au luptat, de asemenea, alături de separatiştii proruşi în estul Ucrainei.

Presa internațională îl creditează pe Umar Kremlev cu o avere de peste 300 de milioane de euro, provenită în principal din afacerile cu statul rus. Sponsorul lui Donald Jr. controlează sau deține active în loteria națională rusă, lanțul auto Ralf (preluat după naționalizare) și cei mai mari operatori de pariuri sportive din Rusia. Federația sa de box este sponsorizată, de asemenea, de Gazprom, scrie stirileprotv.ro.