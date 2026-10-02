Rusia ar intenționa să deconecteze centralele nucleare ucrainene de la rețeaua electrică și să lovească sistemele de alimentare cu apă în această iarnă, potrivit unui plan interceptat de Ucraina și prezentat de „The New York Times”. Planul rușilor ar fi fost prezentat partenerilor occidentali la Paris de ministrul ucrainean al energiei, fostul premier Denis Șmîhal, în urmă cu două săptămâni, scrie cotidianul american.

Planul rus interceptat pare conceput pentru a prăbuși rețeaua electrică a Ucrainei, deja slăbită. Acesta prevede trei etape de atacuri. Prima ar scoate din funcțiune substațiile situate lângă granițele de vest ale Ucrainei, care importă energie electrică din Europa. A doua etapă ar viza centralele hidroelectrice. A treia etapă ar forța oprirea celor trei centrale nucleare operaționale ale Ucrainei. (O a patra centrală nucleară, situată lângă orașul Zaporojie din sudul țării, a fost capturată de forțele ruse încă de la începutul războiului și nu este operațională.) Obiectivul atacurilor, potrivit documentului, este de a elimina aproape 15 gigawați din capacitatea de generare a energiei electrice - adică exact cât deținea Ucraina la sfârșitul verii.

Conform documentului, Rusia intenționează să forțeze oprirea celor trei centrale nucleare funcționale din Ucraina (Rivnenka, Hmelnițka și Sud-Ucraineană) prin bombardarea cu rachete a substațiilor electrice de distribuție care le conectează la rețeaua electrică. Aceste substații sunt situate la mai puțin de un kilometru de reactoare.

Planul menționează, de asemenea, că Moscova va îndrepta zeci de rachete balistice și bombe planante către sistemul de alimentare cu apă al Ucrainei, în special către stațiile de pompare și stațiile de epurare.

Planul pare să fie deja pus în aplicare

De luni de zile, oficialii ucraineni avertizează populația să se pregătească pentru ceea ce ar putea fi cea mai grea iarnă din acest război. Rusia, au spus ei, își va folosi armele din ce în ce mai puternice pentru a încerca să paralizeze rețeaua electrică a țării. Primul atac de amploare era așteptat mai târziu în această toamnă, odată cu primele valuri de frig, dar deja Rusia nu a mai așteptat atât de mult. Miercuri, înainte de răsărit, rachete și drone au lovit o mare centrală termică și alte instalații energetice, zguduind capitala ucraineană, Kiev, cu explozii. Până dimineața, mai multe cartiere rămăseseră fără curent electric și apă, scrie NYT.

Premierul Serhii Korețki a declarat că, în noaptea de 29 spre 30 septembrie, Rusia a trecut la atacuri masive asupra infrastructurii energetice. Ulterior, s-a aflat că, printre alte obiective energetice, Centrala Termică Tripil a fost afectată de atacurile rusești.

Atacul, au afirmat oficialii ucraineni, a marcat prima salvă a unei noi campanii menite să arunce orașele ucrainene în frig și întuneric, cu scopul final de a zdrobi moralul populației și de a paraliza efortul de război.

Rusia a desfășurat campanii similare în fiecare an, cu rezultate mixte, dar se apropie de această iarnă înarmată cu stocuri de rachete balistice și drone cu propulsie jet pe care Ucraina a avut dificultăți în a le intercepta.

Sistemul de alimentare cu apă va fi vizat în premieră

Planul rusesc prezentat de Șmîhal, a cărui copie a fost obținută de The New York Times, descrie o campanie de atacuri folosind până la 1.000 de rachete, drone și bombe.

Acestea ar viza o gamă largă de instalații, inclusiv stații electrice, centrale hidroelectrice și termice, precum și centrale termice, dar cel mai alarmant aspect este că documentul menționează intenția Rusiei de a forța închiderea celor trei centrale nucleare operaționale ale Ucrainei - coloana vertebrală a infrastructurii sale energetice - prin lansarea de rachete asupra stațiilor de distribuție electrică care le conectează la rețea.

Planul precizează, de asemenea, că Moscova va viza sistemul de alimentare cu apă al Ucrainei, inclusiv stațiile de pompare și instalațiile de tratare a apelor uzate, cu zeci de rachete balistice și bombe planante. Rusia nu a atacat niciodată astfel de obiective la scară largă până acum. Oficialii ucraineni și-au exprimat în privat îngrijorarea cu privire la faptul că țara dispune de planuri de rezervă limitate în cazul în care s-ar confrunta cu întreruperi grave ale aprovizionării cu apă, menționează NYT.

Odesa, printre țintele principale ale planului

Scopul final este de a priva marile orașe ucrainene de energie electrică, încălzire și apă, ceea ce ar putea declanșa o criză umanitară. Kievul, Harkovul și Odesa sunt indicate ca ținte principale, existând planuri de a reduce cu 90% alimentarea cu energie electrică în aceste orașe, de a reduce cu până la 90% încălzirea și de a perturba grav sistemul de canalizare.

„The New York Times” precizează că nu a avut nicio modalitate de a autentifica în mod independent documentul, care este datat din luna august și redactat în limba rusă. Însă președintele rus Vladimir Putin a declarat public că forțele sale vor desfășura o campanie de amploare în această iarnă pentru a distruge infrastructura energetică a Ucrainei, prezentând-o ca o represiune la atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești.

Denis Șmîhal a vorbit în termeni vagi despre acest document în fața presei ucrainene în urmă cu o săptămână, afirmând: „Partenerii noștri, la fel ca noi, au fost șocați de cinismul său, de acest calcul rece, terorist, privind modul de distrugere a sectorului nostru energetic”.

„Ca și cum ai alerga un maraton cu un singur plămân”

Rămâne de văzut dacă Rusia va pune în aplicare strategia prezentată în document - și dacă va avea succes în cazul în care o va face. Ucraina și-a petrecut ultimele câteva luni pregătindu-se pentru iarnă, construind structuri de protecție deasupra instalațiilor critice, precum substațiile ce transportă energia electrică în toată țara. Civilii, dintre care majoritatea s-au confruntat cu pene severe de curent și încălzire iarna trecută, s-au aprovizionat cu baterii și mici butelii pe gaz.

Autoritățile ucrainene au cheltuit sute de milioane de dolari pentru repararea centralelor electrice și a substațiilor, precum și pentru instalarea unor instalații energetice mai mici, cum ar fi turbinele alimentate cu gaz, care sunt mai greu de lovit. Ucraina a investit, de asemenea, în consolidarea rețelei electrice pentru a face față cererii din perioada rece a anului și pentru a redirecționa energia electrică atunci când atacurile distrug liniile de transport.

Experții în energie avertizează însă că aceste măsuri pot, în cel mai bun caz, să atenueze lovitura așteptată, nu să o oprească. Olena Pavlenko, directoarea DiXi Group, un think tank ucrainean specializat în energie, a declarat că patru ierni de război au slăbit atât de mult rețeaua electrică a țării, încât a mai trece printr-una ar fi ca și cum „ai alerga un maraton cu un singur plămân”, scrie știrileprotv.ro.