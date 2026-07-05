La 96 de ani, când mulți își petrec serile în liniște, o americancă a ajuns în centrul unui scandal după ce a organizat petreceri cu alcool în azilul în care locuiește. Bunica devenită vedetă pe TikTok a fost amenințată cu evacuarea, după ce vecinii s-au plâns de gălăgie și de musafirii care plecau după miezul nopții. Femeia spune însă că nimeni nu-i poate opri distracția.

„Uite așa mă simt eu la 96 de ani!”

Își aranjează părul, își pune rujul, își verifică ținuta și pornește muzica. La 96 de ani, americanca Lillian Droniak și-a construit imaginea unei bunici care nu pare dispusă să renunțe prea curând la distracție.

„Medicul a spus că pot să iau un pahar de vin pe zi. Priviți e doar un pahar.”

„Aceasta este ținuta pentru ziua mea de naștere. Dacă nu-ți place, nu-mi pasă. În cinstea mea! Sunt gata de petrecere.”

Pe TikTok, unde este cunoscută drept „Grandma Droniak", adună milioane de vizualizări cu glumele sale, poveștile despre viața din azil, sfaturile despre întâlniri și momentele în care dansează.

„Dramă la azilul de bătrâni. Nu cred în asta. Am găsit asta la ușa mea, hai să o citesc. Salut Lili, ești frumoasă. Crezi că eu nu știu asta?”

„Fostul meu iubit mi-a adus flori. Arată-le! Sunt frumoase.”

Dar tocmai aceste petreceri au adus-o însă în centrul unui scandal. Conducerea azilului în care locuiește i-a transmis un avertisment oficial, după ce vecinii s-au plâns de gălăgie, iar camerele de supraveghere au surprins musafiri plecând din camera ei în jurul orei unu noaptea. Mai mult, regulamentul interzice consumul și distribuirea alcoolului, iar femeia este acuzată că a încălcat această regulă. În scrisoarea primită, conducerea avertizează că noi abateri ar putea duce la evacuarea ei din centru sau la restricționarea vizitelor. Lillian nu pare însă dispusă să renunțe prea ușor la reputația de suflet al petrecerilor.

„Pot să fac ce vreau. Plătesc 12 mii de dolari pe lună ca să locuiesc aici. Pot să fac petreceri dacă vreau".

Până la urmă, cele două părți au ajuns la un compromis. Influencerița poate primi în continuare prieteni în cameră, însă fără alcool.