Primăria din orașul francez Limoges a fost aproape complet distrusă de un incendiu izbucnit în timpul protestelor violente din seara de 17 octombrie. Acoperișul clădirii istorice, veche de 143 de ani, s-a prăbușit peste etajele inferioare, iar o mare parte din fațadă a dispărut. Prefectul local a calificat pagubele drept „o catastrofă pentru patrimoniu”.

Potrivit autorităților franceze, incendiul ar fi fost provocat intenționat de manifestanți mascați, în timpul confruntărilor care au izbucnit după protestele împotriva scumpirilor și a problemelor din sistemul de protecție socială. Prefectul Maurice Barate a condamnat ceea ce a numit un „act deliberat comis de huligani”.

„Acoperișul s-a prăbușit peste etajele inferioare, cu excepția aripii de vest, iar două treimi din învelișul exterior au dispărut deja”, a declarat oficialul, citat de presa franceză.

Pompierii au intervenit în seara incendiului, însă flăcările s-au extins rapid, iar clădirea nu a mai putut fi salvată. Martorii au privit neputincioși cum focul mistuie imobilul, în timp ce un angajat al primăriei a fost surprins în lacrimi, fiind consolat de un consilier local.

Clădirea, proiectată de arhitectul Charles-Alfred Leclerc în stil neo-renascentist, a fost inaugurată în 1883 și reprezenta unul dintre reperele istorice ale orașului. Distrugerea sa a devenit unul dintre cele mai grave simboluri ale violențelor care au cuprins mai multe localități din Franța.

Peste 1.200 de persoane, arestate

Violențele au izbucnit în contextul manifestațiilor organizate împotriva creșterii costului vieții și a degradării sistemului de protecție socială. Mobilizarea, la care au participat sute de mii de oameni în întreaga țară, a fost marcată de confruntări între protestatari și forțele de ordine, incendieri și jafuri.

Potrivit datelor prezentate de autorități, peste 1.200 de persoane au fost arestate. La Paris, poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa grupurile violente. Mai multe mașini și clădiri au fost incendiate, iar magazine au fost sparte și jefuite.

Incidente grave au fost raportate și în alte orașe. La Lyon, incendiul care a afectat clădirea în care funcționează biroul de informare turistică a fost calificat de primarul Grégory Doucet drept o tragedie pentru oraș. La Saint-Étienne, un tânăr și-a pierdut mâna în urma exploziei unei grenade, potrivit primarului Régis Juanico.

Distrugeri și acte de vandalism au fost semnalate și în Grenoble, Avignon, Pau, Montpellier, Valence, Lille și Marsilia. În acest din urmă oraș, mai mulți manifestanți au pătruns pentru scurt timp în clădirea primăriei, înainte de a fi evacuați de poliție.

Autoritățile condamnă violențele

Reprezentanții guvernului francez au criticat escaladarea manifestațiilor și au avertizat că actele de vandalism riscă să umbrească revendicările celor care au protestat pașnic.

Ministrul Învățământului Superior, Philippe Baptiste, a declarat că „vandalii nu vor contribui niciodată la promovarea revendicărilor celor care protestează pașnic”. La rândul său, ministrul Educației Naționale, Édouard Geffray, a afirmat că vocea manifestanților a fost înăbușită de violențele îndreptate împotriva instituțiilor.

Primarii din Paris, Marsilia și Lyon au cerut o întrevedere cu premierul Sébastien Lecornu pentru a discuta despre amploarea pagubelor și despre măsurile necesare pentru ca asemenea incidente să nu se repete.

Între timp, vicepreședintele american JD Vance a atribuit violențele imigrației, într-un mesaj publicat pe platforma X. Declarațiile sale au venit în contextul dezbaterilor privind cauzele tulburărilor, însă responsabilitatea pentru incendiul de la Limoges și pentru celelalte incidente trebuie stabilită în urma anchetelor autorităților franceze, transmite Digi24.