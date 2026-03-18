Centrala nucleară Bushehr din sudul Iranului a fost lovită de un „proiectil” marți seara, dar nu au fost raportate daune aduse infrastructurii, a anunțat miercuri Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), transmite AFP, scrie hotnews.ro

„AIEA fost informată de Iran că un proiectil a lovit clădirea centralei nucleare Bushehr marți seara. Nu au fost raportate daune la centrală și nici răniți în rândul personalului”, a precizat agenția ONU cu sediul la Viena, pe contul său de X.

Directorul general al Agenției, Rafael Grossi, „reiterează apelul său la reținere în timpul conflictului pentru a evita orice risc de accident nuclear”, a adăugat AIEA.

Centrala Bushehr, singura centrală nucleară operațională din Iran, are o capacitate de producție de 1.000 de megawați, ceea ce reprezintă doar o fracțiune din necesarul de energie electrică al țării.