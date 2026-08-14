Momente de panică pe una dintre plajele unei destinații populare din Spania, iubită și de turiștii români. Un înotător a încercat să se îndepărteze cât mai repede de un animal marin pe care l-a confundat cu un rechin. În realitate, era un ton uriaș, de aproximativ 295 de kilograme, care se zbătea în apropierea țărmului.

Incidentul s-a petrecut pe plaja El Ancón din Marbella, pe celebra Golden Mile, una dintre zonele cunoscute ale Costa del Sol.

Din cauza dimensiunii, animalul a fost confundat inițial cu un rechin. Un înotător a încercat să ajungă rapid la mal, în timp ce alți oameni au fugit spre locul în care se afla animalul pentru a vedea ce se întâmplă.

Ulterior, s-a stabilit că era vorba despre un ton de aproximativ 295 de kilograme. Peștele părea să fie rănit și sângera la nivelul branhiilor, iar apa din jurul său s-a colorat în roșu, transmite Adevărul.ro.

Potrivit martorilor, animalul ar fi putut fi rănit de un echipament de pescuit sau în urma unei coliziuni cu un skijet. Nu există însă o confirmare oficială privind cauza rănilor.

Oamenii au încercat să-l salveze

După ce și-au dat seama că nu era un rechin și că peștele avea nevoie de ajutor, mai mulți turiști au intervenit. Oamenii au folosit șezlonguri și scaune de plajă pentru a încerca să ghideze tonul către apa mai adâncă. În cele din urmă, peștele a reușit să se întoarcă în larg.

„Era într-o stare atât de proastă, încât am intrat în apă să văd dacă era prins într-o plasă sau dacă avea ceva în interior, dar nu era nimic. Era uriaș și atât de frumos”, a povestit o britanică stabilită în Marbella, potrivit dailymail.

Alte persoane au comparat scena cu filmul „Fălci”, celebrul thriller regizat de Steven Spielberg în 1975: „Tot ce mai lipsea era muzica din «Fălci».”

Marbella este una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din sudul Spaniei, pe Costa del Sol, regiune renumită pentru plajele sale și pentru stațiunile de pe litoralul Mediteranei. Orașul este cunoscut atât pentru plajele și hotelurile sale, cât și pentru zona exclusivistă Golden Mile și portul Puerto Banús.