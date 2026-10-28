O croazieră de lux în jurul lumii, care urma să dureze trei ani și jumătate și să includă aproape 150 de țări, a fost suspendată din cauza creșterii puternice a prețurilor la combustibil, pe fondul războiului din Iran. Aproximativ 200 de pasageri au fost nevoiți să debarce în Cambodgia, unde așteaptă să afle dacă își vor putea continua călătoria, relatează BBC.

Nava Odyssey, operată de compania americană Villa Vie Residences, a plecat din Belfast în octombrie 2024, într-o călătorie care promitea o experiență neîntreruptă în jurul lumii. Marți, după mai bine de 750 de zile pe mare, compania a anunțat suspendarea voiajului.

Costurile combustibilului au explodat

Potrivit operatorului, în anumite regiuni ale Asiei, cheltuielile lunare pentru combustibil au ajuns la 8.000 de dolari pentru fiecare cabină, față de aproximativ 1.800 de dolari anterior.

Compania susține că a încercat să reducă aceste costuri prin încetinirea deplasării navei și prelungirea perioadelor petrecute în porturi. Măsurile nu au fost însă suficiente pentru a compensa scumpirile.

„Transferarea integrală a acestor costuri suplimentare asupra rezidenților nu reprezintă o soluție realistă”, a transmis compania.

Operatorul a anunțat că următoarele 60 de zile vor fi dedicate procesului de restructurare și recapitalizare, avertizând că nu există garanții privind rezultatul acestuia. Între timp, reprezentanții companiei colaborează cu pasagerii pentru organizarea debarcării și asigurarea unor soluții temporare de cazare.

Pasagerii așteaptă vești despre continuarea călătoriei

Aproximativ 200 de persoane au debarcat în orașul-port Sihanoukville din Cambodgia. Pasagerii au fost cazați în hoteluri diferite și așteaptă să afle dacă nava va putea porni din nou la drum.

„Cambodgia nu era pe lista locurilor în care mă așteptam să petrec atât de mult timp”, a declarat pentru BBC una dintre pasagere, Holly Hennessey.

Aceasta a povestit că pasagerilor li s-a cerut anterior să ia în calcul achitarea unei taxe suplimentare pentru combustibil, iar itinerarul croazierei a fost redus considerabil. Unii au decis să renunțe la călătoria pe mare și să-și continue aventura pe uscat.

Hennessey a ales însă să rămână în Cambodgia, în speranța că nava își va relua curând traseul.

„Până când nu ne vor spune că totul s-a terminat, definitiv, nu renunț. Nu aș putea niciodată să recreez acest stil de viață. Ideea de a mă întoarce acasă ar fi atât de banală”, a spus femeia, adăugând că „Cambodgia nu este chiar cel mai rău loc în care să-ți petreci timpul”.

O călătorie de sute de mii de dolari

Odyssey poate transporta până la 650 de persoane. Potrivit site-ului companiei, dreptul de rezidență permanentă într-o cabină costă între 120.000 și 440.000 de dolari. Cabinele pot fi și închiriate, la prețuri care pornesc de la 3.500 de dolari pe lună.

Călătoria a fost marcată de probleme încă înainte de plecare. Lansarea voiajului a fost amânată din cauza unor reparații, iar pasagerii au rămas luni întregi în Belfast. Întârzierile au provocat companiei pierderi de milioane de lire sterline.

Acum, viitorul croazierei depinde de capacitatea operatorului de a-și reorganiza finanțele și de a face față costurilor tot mai mari ale combustibilului. Până atunci, pasagerii rămân în așteptare, fără certitudinea că vor putea continua călătoria în jurul lumii, transmite Digi24.