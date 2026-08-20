O nouă dronă a intrat în spațiul aerian românesc și s-a prăbușit într-o zonă pustie din județul Tulcea în primele ore ale zilei de joi, potrivit Ministerului Apărării din țara vecină.

Rusia a desfășurat un atac aerian major asupra Ucrainei peste noapte, cel puțin 6 oameni fiind uciși în Kiev. Au fost atacate și alte regiuni ucrainene, iar Polonia a desfășurat operațiuni preventive de aviație militară pentru a-și proteja spațiul aerian în contextul loviturilor rusești asupra Ucrainei, a anunțat armata poloneză într-o postare pe X.

Potrivit ministerului Apărării din România, radarele militare au detectat, la ora 02.23, un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina.

Au fost ridicate pentru monitorizarea situației două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole. De asemenea, un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române a decolat pentru o misiune de cercetare aeriană.

Armata a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a emis un mesaj RO-Alert la ora 03.20.

„La ora 03.21, o dronă a pătruns în spațiul aerian național, la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galați. La ora 03.24, echipajul elicopterului IAR-330 SOCAT a raportat că ținta a căzut la aproximativ 4 kilometri nord-est de localitatea Grindu, județul Tulcea, într-o zonă nepopulată”, potrivit comunicatului.

Localitatea Grindu se află pe Dunăre la Granița cu Ucraina.

Drona prăbușită a produs un incendiu care s-a stins de la sine, fără victime sau pagube materiale, a transmis MApN, care a adăugat că o echipă de militari a fost trimisă locul impactului pentru securizarea zonei.

Alerta aeriană a încetat la ora 03.52.

Ce a spus prefectul de Tulcea

„Orice persoană care vede o dronă că zboară deasupra localităţii trebuie să sune de urgenţă la numărul 112. Structurile specializate apoi ştiu ce au de făcut. Aceeaşi recomandare este valabilă şi dacă o dronă se prăbuşeşte în apropiere. În plus, cetăţenii trebuie să stea într-o zonă de siguranţă şi să nu se apropie de zona de impact”, a declarat, joi, pentru Agerpres prefectul judeţului Tulcea, Eugen Terente.

Drona care s-a prăbuşit în noaptea de miercuri spre joi în comuna Grindu este a treia identificată în zonă de ministerul Apărării din luna noiembrie a anului trecut până în prezent.

Tulcea este unul din judeţele din România în care se înregistrează cele mai multe cazuri de pătrunderi neautorizate ale dronelor ruseşti în spaţiul aerian NATO, din cauza graniţei româno-ucrainene care nu este liniară, dar şi judeţul care a înregistrat cele mai multe cazuri de drone sau fragmente de drone descoperite, majoritatea fiind identificate în Delta Dunării, rezervaţie a biosferei care include suprafeţe din România şi Ucraina. În niciunul dintre aceste cazuri nu s-au înregistrat victime, scrie hotnews.ro